網喊話罷免24席國民黨立委　蔣萬安：就職未滿1年無法罷免

▲蔣萬安出席2024愛天使園遊會活動。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院院會24日第三度審理國會改革相關法案，場內民進黨抗議招數不斷，場外則有大批民眾集結表達不滿，更有綠營側翼喊話要罷免國民黨24名立委，就能靠補選翻轉國會等言論。對此，國民黨籍台北市長蔣萬安直言，就職未滿一年沒辦法罷免。

蔣萬安26日上午出席2024愛天使園遊會活動，並接受媒體訪問。面對日前立院審國會改革法案時，場外有眾多民眾抗議，現在也有民眾號召上街挺國會改革，會不會擔心雙方集會造成台北市警力負擔過重？蔣萬安回應，只要是依法律規定、既定程序申請，一定會保障人民集會結社的權利，也尊重每個民眾各自表達不同的意見跟立場。

蔣萬安表示，在警力部署方面，警察局都會依照現場實際狀況以及需求，機動性做相關警力部署，「我們一定確保整個集會和各自訴求過程平和順利，且確保每位參與民眾人身安全。」也藉此機會向第一線執勤的警察、北捷人員表示感謝，因為相關人員真的非常辛苦。

至於528第四度審議國會改革，已有民眾號召上街，北市目前是否已確定動用多少警力，以及捷運會不會加開班次？蔣萬安說，警察局都有相關規劃，視現場實際情況預做準備跟部署，也會隨時機動性調整；捷運部分，北捷都有回報，因應未來可能集會人數，即刻做相關班次調整。

此外，面對網路上有側翼喊話要罷免24名藍委？蔣萬安指出，都依照《公職人員選舉罷免法》相關規定進行，「但我了解，就職未滿一年是沒辦法罷免。」