兩岸關係「過盡千帆皆不是」？　蔣萬安：盼賴清德將船開往穩定水域

▲蔣萬安出席2024愛天使園遊會活動。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德520就職演說態度強硬，使中共解放軍23、24日在台灣周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，多名藝人也被迫表態政治立場。面對賴清德執政下，兩岸關係是否「過盡千帆皆不是」，台北市長蔣萬安26日表示，希望「船長」能將船開往穩定水域。

蔣萬安26日上午出席2024愛天使園遊會活動，並接受媒體訪問。針對五月天、蔡依林等人被迫表態政治立場後，未來還會不會歡迎對方在台北開演唱會？蔣萬安回應，台灣是一個民主自由的國家，台北市更是一個多元開放的城市，怎麼可能拒絕對方演出？

至於這一波藝人被迫表態風波，會不會覺得賴清德520就職後，兩岸民間交流越來越艱鉅？蔣萬安提及，兩岸之間的溝通跟交流非常重要，且看到不只是兩岸關係，國內朝野之間也都有一種情緒動員的感覺，這是非常內耗的。

蔣萬安說，不管是政府部門或民間之間，兩岸交流都應該秉持對等尊嚴、善意互惠的原則進行，就像是人跟人之間的交往，就應該要有真實交流且實質對話，在此告訴對岸以及賴清德執政的民進黨中央政府，如果沒有一個良好的溝通對話機制，沒辦法營造一個和平穩定的大環境，人民沒辦法自由、安心往來做自己。

媒體追問，怎麼看在賴清德領導下，兩岸關係是不是「過盡千帆皆不是」？蔣萬安笑說，「所以我們很希望船長能將船開往穩定的水域。」

此外，針對前總統蔡英文2016年曾說，自己當總統的一天，沒有人需要為自己的認同道歉，會不會希望「蔡歸賴隨」？蔣萬安認為，人民都會檢驗，不是聽政治人物說什麼，而是看政治人物做了什麼。