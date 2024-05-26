五月天、蔡依林喊「我們中國」　藍委怒轟賴清德：演說激化對立

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近期藝人五月天、蔡依林到中國大陸開演唱會，紛紛提到「我們中國」，被視為反台獨、支持統一的說法。賴清德總統上午被問及此事時表示，該給予諒解，「更重要的是他們（指藝人）內心想的是什麼」。國民黨立委許宇甄則說，即便賴清德總統的就職演說，激化兩岸對立，但還是盼大陸方面能克制情緒，不要公審台灣藝人。

許宇甄指出，賴清德總統的就職演說，激化兩岸對立，不僅無助於重啟對談，大陸還因此開啟軍事演習，兩岸關係更倒退，在大陸打拚的藝人被迫紛紛表態自己反對台獨，五月天也在北京演唱會現場說我們中國人，看到藝人朋友因兩岸政治緊張需要表態，著實令人不捨。

許宇甄認為，政府有責任保護人民不受傷害，並保障人民就業、生活、藝術文化表演不受干擾。大陸方面不應逼迫藝人做政治表態，這種做法既傷害人民情感，也不利兩岸文化交流及互動。

許宇甄呼籲，希望大陸方面能克制情緒，不要公審台灣藝人，請兩岸領導人發揮智慧與善意，儘速重啟對話，讓「音樂歸音樂、文化歸文化、政治歸政治」，不要逼迫人民作政治表態，透過藝文交流讓兩岸間的善意可以持續堆疊，期待兩岸關係早日重回正軌，朝有利兩岸人民的方向正面發展。

