匿名飛官怨寧賠300萬退伍　王鴻薇嘆：賴清德選前承諾不會有戰爭

▲王鴻薇提醒賴清德要懸崖勒馬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新任總統賴清德520才剛上任，解放軍馬上展開環台軍演，讓各界緊盯局勢，尤其在第一線的阿兵哥們更是不敢放鬆，一名匿名戰機飛官發文「給總統的一封公開信」表示，今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走，「敬愛的賴總統，我想今年我也要走了」。國民黨立委王鴻薇今（26日）對此提醒總統賴清德，選前承諾自己有能力維持兩岸關係，台灣不會發生戰爭，「請賴清德一定要懸崖勒馬！」

有匿名飛官昨天在網路平台發文稱，今年以來，隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走。空軍過去幾年，白天緊急升空，晚上保養戰機，現在還多了跨子夜訓練；隊上幾乎每個飛官都在苦撐，10個有9個想退伍，剩下1個想升官。空軍則澄清，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，並呼籲民眾應謹慎引述網路「匿名訊息」來源，以免有心人士散播假訊息。

王鴻薇對此表示，賴清德在5月20日發布新兩國論述，兩岸情勢急遽升高，現在連台灣藝人都因為表態問題遭到網友出征。

王鴻薇感嘆，不只藝人，現在連一線飛官也開始拉警報。有兩名飛官寫公開信給賴清德，說旁身邊許多同袍很多人寧可賠300萬也要提前退伍，自己也已經在準備同樣事項，因為他們覺得沒辦法保護家人、愛家人，「賴清德你還不該懸崖勒馬？」

王鴻薇直言，賴清德在選前承諾，台灣不會發生戰爭，自己有能力維持兩岸關係，難道全都是謊言？請賴清德兌現自己的支票，別讓大家覺得選舉時的兩岸論述又變成一張芭樂票。