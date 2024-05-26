嘆朝野情緒動員「非常內耗」　蔣萬安談國會改革：盼賴清德傾聽民意

▲蔣萬安出席2024愛天使園遊會活動。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院院會24日第三度審理國會改革相關法案，場內民進黨抗議招數不斷，場外則有大批民眾集結表達不滿，使總統賴清德25日發聲感謝抗議群眾。由於民調顯示過半台灣人支持國會改革，多次表達支持的台北市長蔣萬安26日表示，期許新政府能夠傾聽民意、貼近基層，並認為國內朝野間有種情緒動員的感覺，非常內耗。

蔣萬安26日上午出席2024愛天使園遊會活動，並接受媒體訪問。面對近期藝人被迫表態兩岸立場，是否覺得賴就職後造成兩岸民間交流艱鉅？蔣萬安先喊話兩岸溝通、交流非常重要，話鋒一轉，再提及不只是兩岸關係，「國內朝野之間也都有一種情緒動員的感覺，這是非常內耗的。」

蔣萬安說，不管是政府部門或民間之間，兩岸交流都應該秉持對等尊嚴、善意互惠的原則進行，就像是人跟人之間的交往，就應該要有真實交流且實質對話，在此告訴對岸以及賴清德執政的民進黨中央政府，如果沒有一個良好的溝通對話機制，沒辦法營造一個和平穩定的大環境，人民沒辦法自由、安心往來做自己。

被問到怎麼看賴清德感謝群眾抗議，會不會覺得身為一個總統，此行為不適當？蔣萬安認為，賴政府才剛上任，「我們還是期許新政府要能夠傾聽民意、貼近基層，要能照顧民生，這才是符合人民期待，讓相關政務順利，能夠直接回應民意。」

媒體追問，台灣民意基金會民調顯示，半數台灣人支持國會改革？蔣萬安直言，自己多次表達過，自己支持國會改革法案，從內容上來看，過去他在立院擔任2屆立委時，民進黨團、綠委也都有相關提案；就程序上來看，包括政府總預算沒經過委員會討論，直接抽出到院會逕付二讀，甚至在委員會沒經過發言討論，一分鐘念完法條就送到院會二、三讀，「所以要有一致的標準，不要雙標，這樣立法院各黨團應該就很清楚，國會改革法案要怎麼走。」

此外，針對擔任立委時期，對前行政院長蘇貞昌哪一句嗆聲最印象深刻？蔣萬安並未正面回答，僅提及「不念舊惡，怨是用希。」政治人物應該要超越個人好惡，永遠以人民利益為先，並重申自己支持國會改革法案，因為站在人民立場，這是強化國會監督力量，使人民選出的國會更能發揮監督功能。