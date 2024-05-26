　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

罕見！今年5月才有「第1個颱風」生成　艾維尼成4年來首次

▲▼4年來首度！今年5月才有「第1個颱風」生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲艾維尼剛生成，路徑仍有極大變數。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）26日上午9時在菲律賓附近海域生成，而這也是自2020年以來首次5月才出現第1個台風，同時也是自1951年統計開始以來第7次直到5月才首次出現首個台風。

根據tenki.jp報導，颱風艾維尼的中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。艾維尼未來預計會轉向東北方向移動，並在29日左右靠近沖繩縣的大東島地區，屆時可能伴隨強風。

雖然後續路徑還有極大不確定性，但艾維尼仍有可能導致日本南部地區的梅雨鋒面活動強化，未來需要持續注意艾維尼的路徑與動向。

▲▼罕見！今年5月才有「第1個颱風」生成　艾維尼成4年來首次。（製圖／記者吳美依）

▲1991年至2020年的三十年間，各月份平均颱風數。點圖可放大。（製圖／記者吳美依）

今年的第1號颱風生成時間較晚，但隨著夏季即將來臨，也將進入颱風季。事實上，每年平均約有25個颱風生成，通常集中在8月和9月。而氣象廳也提醒，颱風來臨時，務必密切關注相關資訊，並及時採取措施。

艾維尼的名稱由大洋洲國家密克羅尼西亞提供，意為「風暴之神」。

另一方面，根據PAGASA今晨5時發布的觀測報告，今日稍早，艾維尼已在呂宋島南部的塔亞巴斯灣（Tayabas Bay）上空，從熱帶低氣壓強化為熱帶風暴，凌晨4時在馬尼拉東南方的港口城市奎松省（Quezon）首府盧塞納市（Lucena City）上空，以時速10公里往西北方移動。

此外，艾維尼可能會在3小時內第8度登陸奎松，然後在接下來12小時內，穿越卡拉巴松島（Calabarzon）和玻利羅島（Polillo）。

ET快訊
阿里山公路1男墜谷12天！　遺體腫脹蟲蝕
《央視新聞》拿18台灣藝人當範本！　陸網：不接受模糊字眼
好市多經理控「被辭職」怒告！超高補償金曝光　公司反嗆還錢
明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」
台積電贏了！三星過熱障礙難消　Google爆Pixel 10
梓梓上《玩很大》脫了！　掉出超巨頭燈
55歲女重度脂肪肝！自認吃得健康　營養師一看飲食：滿滿地雷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

印度女嬰出現黃疸「醫建議曬太陽」　烈日曝曬30分鐘中暑亡

陸客出奧招！富士山搭黑幕　在「布上挖洞」也要拍照打卡

受災數超過4000人！巴紐「大規模山崩」毀村落　僅直升機能通行

罕見！今年5月才有「第1個颱風」生成　艾維尼成4年來首次

墨西哥熱浪飆45℃奪48命　科學家警告：可能還會更熱

紐約地鐵縱火畫面曝！23歲男遭丟「不明燃燒物」　襯衫秒著火

中日韓峰會今明登場　外媒分析「自由貿易、應對北韓」成焦點

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫師憶機內慘況：12年來最恐怖

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

印度女嬰出現黃疸「醫建議曬太陽」　烈日曝曬30分鐘中暑亡

陸客出奧招！富士山搭黑幕　在「布上挖洞」也要拍照打卡

受災數超過4000人！巴紐「大規模山崩」毀村落　僅直升機能通行

罕見！今年5月才有「第1個颱風」生成　艾維尼成4年來首次

墨西哥熱浪飆45℃奪48命　科學家警告：可能還會更熱

紐約地鐵縱火畫面曝！23歲男遭丟「不明燃燒物」　襯衫秒著火

中日韓峰會今明登場　外媒分析「自由貿易、應對北韓」成焦點

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫師憶機內慘況：12年來最恐怖

最上級5號艦「矢矧號」　首入母港舞鶴基地

阿里山公路1男墜谷12天！遺體腫脹蟲蝕　5／29解剖確認身分

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

賴清德感謝抗議！柯文哲搖頭喊太怪：執政黨動員抗爭　感覺時空錯亂

星變美／網敲碗詢問不老秘訣　43歲熊黛林美貌在線靠「3招」

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

電話講一半遭槍殺　父聽見傳教士兒「死前驚恐狂喊」卻救不了

中共無人機近距離丟擲「簡體字政治口號紙盒」　金門二膽碼頭尋獲

《慶餘年2》影射大陸高考！「成佳林被消失」變黑畫面…真相網哭了

兄弟繼承老爸留下房產　稅務局警告別踩課稅地雷

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

國際熱門新聞

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫憶機內慘況

4年來首度！今年5月才有「第1個颱風」生成

最宜居行星找到了！光速飛40年可抵達

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

巴紐「大規模山崩」毀村落　受災數逾4000人

美2度關切中共軍演：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

專家教買菜7招　貨架「這位子」東西最貴

大馬：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

更多熱門

相關新聞

明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」

明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」

雨神來了！中央氣象署指出，今（26日）晚到明天鋒面接近，到周二影響最明顯，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有大雨甚至局部豪雨，周三中南部及東南部雨勢也較大，周五又有一波鋒面南下，各地降雨機率再提高。

新戰力！菲2架T-129攻擊直升機

新戰力！菲2架T-129攻擊直升機

「艾維尼」日本預測路徑曝光

「艾維尼」日本預測路徑曝光

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

關鍵字：

颱風艾維尼菲律賓日本沖繩

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面