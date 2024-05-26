罕見！今年5月才有「第1個颱風」生成　艾維尼成4年來首次

▲艾維尼剛生成，路徑仍有極大變數。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）26日上午9時在菲律賓附近海域生成，而這也是自2020年以來首次5月才出現第1個台風，同時也是自1951年統計開始以來第7次直到5月才首次出現首個台風。

根據tenki.jp報導，颱風艾維尼的中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。艾維尼未來預計會轉向東北方向移動，並在29日左右靠近沖繩縣的大東島地區，屆時可能伴隨強風。

雖然後續路徑還有極大不確定性，但艾維尼仍有可能導致日本南部地區的梅雨鋒面活動強化，未來需要持續注意艾維尼的路徑與動向。

▲1991年至2020年的三十年間，各月份平均颱風數。點圖可放大。（製圖／記者吳美依）



今年的第1號颱風生成時間較晚，但隨著夏季即將來臨，也將進入颱風季。事實上，每年平均約有25個颱風生成，通常集中在8月和9月。而氣象廳也提醒，颱風來臨時，務必密切關注相關資訊，並及時採取措施。

艾維尼的名稱由大洋洲國家密克羅尼西亞提供，意為「風暴之神」。

另一方面，根據PAGASA今晨5時發布的觀測報告，今日稍早，艾維尼已在呂宋島南部的塔亞巴斯灣（Tayabas Bay）上空，從熱帶低氣壓強化為熱帶風暴，凌晨4時在馬尼拉東南方的港口城市奎松省（Quezon）首府盧塞納市（Lucena City）上空，以時速10公里往西北方移動。

此外，艾維尼可能會在3小時內第8度登陸奎松，然後在接下來12小時內，穿越卡拉巴松島（Calabarzon）和玻利羅島（Polillo）。