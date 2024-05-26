明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

▲今日水氣多，天氣以午後對流為主。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣出現轉變，氣象專家林得恩表示，今（26日）環境轉為東南風到偏南風，各地暖熱，午後熱力對流發展，各地山區有局部短暫雷雨機會；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則表示，今年第1號颱風還要等等，時間點預估在今晚至明天中午前後。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」指出，今日環境盛行風轉為東南風到偏南風，各地暖熱，中部以北地區29至33度，南部地區上探30至34度，東部地區也在30至32度，金澎高溫回升27至29度，馬祖25至27度。

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▲水氣仍多，天氣以午後對流為主。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

降雨部分，林得恩說，上半天，中部以北及東北部有零星短暫陣雨；東半部及澎金馬整天都有局部短暫陣雨或雷雨機會；南部維持為多雲到晴的穩定天氣。午後熱力對流仍有發展，各地山區也都有局部短暫雷雨或陣雨機會，他也提醒，明天開始變天。

賈新興今在臉書表示，今年第1號颱風還要等等，雖然美軍認為第1號熱帶性低氣壓已經增強為颱風，但日本氣象廳認為未達到颱風強度。

未來10天天氣，賈新興指出，明天台灣位於鋒面前，各地午後降雨相對更明顯。周二鋒面逐漸南下，白天起西半部有局部雨，午後降雨隨著鋒面影響，會愈來愈明顯。隨著鋒面往巴士海峽南移，台中以北的天氣部分，周三清晨會逐漸轉為多雲時晴。台中以南仍有陣雨或雷雨，午後台中以北轉有短暫陣雨。

▲氣象專家賈新興說明未來10天天氣變化與颱風生成動向。（圖／翻攝賈新興臉書）

第1號熱帶性低氣壓尚未成颱，賈新興說，受菲律賓中部陸地影響，發展條件有限，一直要到它離開陸地，進入呂宋島島東方海面時，才有發展為颱風的機率，時間點預估在今晚至明天中午前後，之後逐漸朝東北方向移動，距鵝鑾鼻東南方約有700公里之遠。

賈新興表示，隨著它朝東北方向移動，西南季風也順勢進到巴士海峽，台灣則受西南季風水氣移入，周四至6月2日午後降雨相對明顯，西半部沿海在深夜至清晨易有局部短暫雨。降雨等到6月3日至4日，台中以南轉為午後降雨的型態。