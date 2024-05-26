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明起2波鋒面接力來襲　雨彈連炸全台1周「這2天最猛烈」

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▲明起鋒面接近，全台各地都有短暫陣雨或雷雨的發生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

雨神來了！中央氣象署指出，今（26日）晚到明天鋒面接近，到周二影響最明顯，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有大雨甚至局部豪雨，周三中南部及東南部雨勢也較大，周五又有一波鋒面南下，各地降雨機率再提高。

氣象署預報員張承傳表示，菲律賓中部群島的熱帶性低氣壓在今早8時形成今年第一號颱風艾維尼，以緩慢速度移動，明天移到菲律賓東方近海，持續以東北方向移動，明起至周二在琉球群島東方海面持續北上。北上過程離台灣有段距離，所以對台灣陸地天氣沒有直接影響。

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▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來天氣方面，張承傳指出，今天台灣附近水氣偏多，中南部、東南部及東部地區不定時會有局部短暫陣雨，午後各地有短暫雷陣雨發生。今晚到明天鋒面逐漸靠近，西半部、東北部逐漸轉為局部短暫陣雨或雷雨，明天午後雨勢明顯，中部以北跟北部山區降雨機會高，有局部大雨出現。

他說，這波鋒面結構比較紮實，周二鋒面影響最明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨，下雨範圍廣，特別在西半部有大雨甚至局部性雷雨出現。周三持續受到鋒面影響，鋒面移到台灣中南部跟巴士海峽一代，主要降雨在中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢較大，北部跟宜蘭、花蓮都有零星下雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周四鋒面離台灣遠一點，但水氣仍多，中南部有短暫陣雨 其他地區偏向多雨，午後各地有短暫陣雨或雷雨。周五起另一波鋒面南下，各地降雨機率提高，西半部、東北部轉為短暫陣雨或雷雨，東南部有局部降雨，周五到6月1日降雨機率再提高。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他說，周三鋒面壓得比較南邊，東北風吹下來，北部高溫降為25至26度，其他時間北部、中南部高溫在28度甚至30度以上，明天北部32、33度、沒下雨時悶熱。未來一周屬於容易下雨天氣，容易出現短延時強降雨。

張承傳表示，明天主要是鋒面帶來的降雨，而「艾維尼」明天移到菲律賓東邊進來，逐漸往東北方向移出去，明起至周二基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、綠島及蘭嶼，會有長浪出現，到海邊活動要注意安全。

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