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「艾維尼」日本預測路徑曝光　菲律賓觀測：龜速往西北方移動

▲▼日本氣象廳5月26日9時發布的第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）預測路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲日本氣象廳今日9時發布的「艾維尼」（Ewiniar）預測路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者吳美依／綜合報導

今年第1號颱風「艾維尼」（Ewiniar）今日生成，根據日本氣象廳預測，它將向北部移動，29日以後靠近沖繩縣。菲律賓氣象局（PAGASA）則觀測到，艾維尼今晨僅以時速10公里的「龜速」，朝著西北方向移動。

《日本放送協會》（NHK）報導，日本氣象廳預測，今年第1號颱風生成之後，將改變路徑、往北方移動，29日以後靠近沖繩縣大東島地區，呼籲當地居民注意大浪與強風。由該機構上午9時發布的預測路徑圖可見，似乎不會直接影響台灣。

▲▼菲律賓氣象局（PAGASA）5月26日上午8時發布的熱帶風暴「Aghon」預測。（圖／翻攝pagasa）

▲菲律賓氣象局（PAGASA）今日上午8時發布的艾維尼預測圖。（圖／翻攝pagasa）

根據PAGASA今晨5時發布的觀測報告，今日稍早，艾維尼已在呂宋島南部的塔亞巴斯灣（Tayabas Bay）上空，從熱帶低氣壓強化為熱帶風暴，凌晨4時在馬尼拉東南方的港口城市奎松省（Quezon）首府盧塞納市（Lucena City）上空，以時速10公里往西北方移動。

此外，艾維尼可能會在3小時內第8度登陸奎松，然後在接下來12小時內，穿越卡拉巴松島（Calabarzon）和玻利羅島（Polillo）。

艾維尼最大持續風速從時速55公里上升至時速65公里，陣風風速高達時速90公里，可能對生命與財產造成輕度至中度威脅，預計26日帶來中度至強度降雨，引發水災或山體滑坡，呂宋島北部和東部沿海可能出現1.5至3.5公尺海浪，呼籲避免出海航行。

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