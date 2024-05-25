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肛門塞一根「巨大按摩棒」！男大生深夜掛急診　醫問原因氣炸

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有名男大生因為肛門卡了巨大按摩棒，被送到急診室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

喝酒不好！一名男大生先前被朋友送往急診，且在就診的過程中一直拿棉被蓋住頭，似乎是羞於啟齒，而外科醫師幫忙照了X光，才知道原來是按摩棒卡在肛門裡，原因讓她與其他醫師十分無奈，只能趕緊治療後，將人臭罵一頓、趕離醫院。

外科醫師鍾雲霓近日在節目《醫師好辣》分享，她先前值急診的時候，晚間收治了一名男大生，這名男大生被朋友送來急診，陪伴在旁邊的都是年輕人，且男大生過程中一直用棉被蓋住頭，似乎是不敢見人。

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鍾雲霓問診以後才知道，原來男大生的肛門裡卡了一支按摩棒，且照完X光發現「體積不小」，於是感到十分困惑，不曉得究竟是怎麼塞進肛門裡的。

▲卡啦OK,卡拉OK,KTV,麥克風。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男大生當天生日，有人送巨大按摩棒當禮物，沒想到他竟將按摩棒塞進肛門裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

經過詢問才知道，原來男大生當天生日，與朋友相約在KTV飲酒慶生，期間有有人贈送了惡作劇禮物，就是當事按摩棒。

鍾雲霓說，當天男大生與朋友們都喝了酒，情緒比較激昂，於是有人開始起鬨「這麼大支，你真的可以塞得進去嗎」、「塞不進去吧」、「怎麼可能」，男大生最後狠下心來嘗試，結果就真的進去了。

鍾雲霓聽完後十分傻眼，但也只能找來直肛科的醫師協助處理，費了九牛二虎之力，終於把按摩棒從男大生的肛門內取出。鍾雲霓無奈地說，解決完以後，他們將這些孩子全部臭罵一頓，並且趕出醫院，這場驚魂才告一段落。

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