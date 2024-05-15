每天蹲馬桶30分鐘！女患者直腸黏膜「掉出肛門」大出血

▲有名40多歲的女子每天蹲馬桶3、40分鐘，結果直腸黏膜掉出肛門。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

上廁所務必注意時間，坐太久可能會因此傷害身體。大腸直腸科醫師賴依伶近日分享，有名40多歲的女性每天都會排便，且每天都要用力上廁所30至40分鐘，沒想到直腸黏膜竟因此「掉出肛門」，且還會不斷流血，症狀相當恐怖。

賴依伶近日在東森節目《醫師好辣》分享，這名女患者雖然吃的東西不多，不過每天都需要花3、40分鐘上廁所，且過程中不是邊玩手機邊蹲，而是需要不斷用力擠壓，才能順利排便。

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時間久了以後，這名女子發現，掉出來的東西愈來愈大、愈來愈多，甚至只要走路走久了，就會有東西從肛門掉出來，實在不曉得怎麼辦，只能就醫尋求幫助。

▼女子因為每天上廁所超過30分鐘，結果直腸黏膜掉出肛門。（示意圖／ETtoday資料照）



賴依伶請該名女患者在醫院上廁所，沒想到掉出來的除了整圈痔瘡的脫垂以外，連位在上方的直腸黏膜都一起掉了出來。

賴依伶說，這種情況會導致大量出血，因此女患者每次排便時都會不斷流血，甚至有次還因為貧血太過嚴重，被送往急診室救治。

賴依伶最後建議女患者，先到醫院把血紅素拉起來，再解決痔瘡脫垂的問題，且以後排便不要再蹲那麼久，最多10分鐘就好，如果真的沒有便意，就不要繼續坐在馬桶上，避免這種情況再度發生。