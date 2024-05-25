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社會 社會焦點 保障人權

只是走錯KTV包廂！新竹男被圍毆「背中4刀噴血亡」　5煞要賠498萬

▲KTV走錯包廂　新竹男遭5惡徒捅死！幫窩藏的好友也慘了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲董姓男子走錯包廂遭殺，董父提告求償。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者劉人豪／新竹報導

新竹市董姓男子2022年初到KTV歡唱，不慎誤推開隔壁包廂，當時包廂內陳姓男子一夥人正在歡慶自己20歲生日，覺得董男的行為破壞氣氛，一夥人毆打董男，陳男更拿出折疊刀，一刀刺入董男背部，董男最後不治，董父提告求償，新竹地方法院判陳男一夥5人應連帶賠償498萬4222元。

判決指出，本案發生於2022年1月4日，當天剛好是陳姓男子20歲生日。他邀請了一夥友人，一同到新竹市某KTV歡唱，一夥人凌晨2點就在包廂內開始歡唱。到了清晨7點左右，隔壁包廂的董姓男子已經打算離去，但他卻不知為何，突然推開陳男一夥人的包廂門，陳男一夥人一陣錯愕，董男隨即離去。

陳男等人認為慶生氣氛遭到破壞，非常氣憤，立刻追了出去，質問董男，接著就是一陣拳打腳踢；董男與友人也動手還擊。但無奈陳男這方人數較多，董男與友人打不贏，過程中陳男拿出刃長10公分的折疊刀，自董男背後刺入3刀。

董男遭刺後，蹲坐在地上，但陳男一夥人不罷手，仍拳打腳踢董男，最後陳男舉起折疊刀，猛力朝董男後背刺入第4刀，力道之猛，連刀刃都卡在董男體內無法拔出。最後陳男同夥奮力將刀拔出，交給陳男，陳男一夥人隨即逃逸。董男因左胸背部銳器傷，致主動脈穿刺造成失血性休克，送醫後不治。

陳男一審遭判刑14年6月，其餘4人遭判刑1年6月到6月不等刑期。案件上訴第二審，陳男答應賠償死者家屬350萬元，二審因此減刑，改判有期徒刑14年，其餘人維持原刑度。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

新竹地方法院認為，董男父突遭喪子之痛，身心之創痛實難言喻，其精神上自受有極大之痛苦，判決5人應賠償498萬4222元（殯葬費10萬3900元＋醫療費1550元＋扶養費287萬8772元＋精神慰撫金200萬元）。

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