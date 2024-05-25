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買宵夜嫌滷味攤闆娘態度差　醉男「鐵棒狠砸後腦勺」下場慘曝

▲桃園市林姓男子前年12月19日凌晨酒後買宵夜，嫌老闆娘態度不佳竟持鐵棒猛敲後腦勺後逃逸，警方調閱監視器畫面查出林嫌騎自行車經過現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子前年12月19日凌晨酒後買宵夜，嫌老闆娘態度不佳竟持鐵棒猛敲後腦勺後逃逸，警方調閱監視器畫面查出林嫌騎自行車經過現場。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於2022年12月間凌晨酒後騎自行車外出買宵夜，過程中覺得老闆娘態度不佳，竟持鐵棒趁其不備之際重擊後腦勺後逃逸，老闆娘大聲呼救後經路人報警送醫治療後撿回一命，桃園警方調閱監視器循線查獲林男到案；桃檢調查時，林坦承犯行，辯稱「態度不佳」才氣憤下手，但事後也很後悔，檢方偵結依重傷害罪嫌起訴。

檢警調查，2022年12月19日凌晨4時許，桃園警分局武陵派出所接獲報案，有男子在桃園區中正路某滷味攤，持鐵棒重擊老闆娘頭部後逃逸，老闆娘遭攻擊後慘叫一聲，路人聽見呼救聲立即報警處理，員警趕抵現場協助將七十幾歲老闆娘送醫治療，及時挽回一命，警方調閱附近監視畫面鎖定當時59歲的林姓男子到案，但做案用鐵棒則未尋獲，偵訊後依殺人未遂與傷害罪嫌將林男函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市林姓男子涉嫌酒後持鐵棒攻擊老闆娘後腦勺，警方事後押解林嫌到現場還原作案過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子涉嫌酒後持鐵棒攻擊老闆娘後腦勺，警方事後押解林嫌到現場還原作案過程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查時，林男坦承犯行不諱，辯稱直覺老闆娘態度不佳，才氣憤持附近工地鐵棒，再返回現場趁其收攤時以鐵棒猛敲後腦勺後隨即騎車逃逸，但事後覺得很後悔；檢方認為被告明知頭部有諸多重要器官，持鐵鎚揮砍他人可能導致毀敗或嚴重減損一目或二目之視能、一耳或二耳之聽能、語能、味能或嗅能、一肢以上之機能結果，卻仍持鐵鎚揮砍告訴人，應具有重傷害之故意甚明，偵結依重傷害罪嫌提起公訴。

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