討債談判！中壢兩派人馬當街互毆砸車　桃園警半小時內拘捕9人

▲中壢警方今天凌晨接獲通報，在中壢區三光路有鬥毆事件，立即派遣快打部隊到場，30分鐘內拘捕兩派人馬共9人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區三光路今（24）日凌晨發生砸車鬥毆事件，中壢警方獲報後立即派遣快打部隊到場處理，當場查獲吳姓等4名男子，警方偵查隊於30分鐘內查獲另一派詹姓男子等5人到案，查扣球棒、開山刀等證物。警方調查，雙方疑似債務糾紛相約談判，卻一言不合上演砸車、互毆，所幸雙方人馬並無明顯傷勢，警方偵訊後依毀損、傷害與妨害秩序等罪嫌將9人移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方今天凌晨接獲通報中壢區三光路發生鬥毆事件，快打部隊查扣開山刀等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，興國派出所於今天凌晨1時許接獲通報指稱，指三光路發生群眾鬥毆事件，立即啟動快打部隊到場，當場查獲20歲吳姓男子、20歲王姓男子、19歲李姓男子與27歲劉姓男子4人到案，由於另一派人馬趁機逃逸，由偵查隊與興國派出所成立專案小組於30分鐘拘捕25歲詹姓、21歲尹姓、21歲李姓、21歲陳姓與27歲林姓男子等5人到案，現場查扣作案用球棒、開山刀等證物。

▲中壢警方今天凌晨接獲通報中壢區三光路發生鬥毆事件，快打部隊查扣球棒等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方初步調查，疑因20歲吳姓男子與27歲林姓男子有債務糾紛，雙方相約談判，雙方各自邀集友人助陣，因口角衍生砸車事件，到案9人無明顯傷勢，警方偵訊後依毀損、傷害與妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局強調，警方對於街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件零容忍，絕對從速、從嚴偵辦，即時強力掃蕩不法分子借故滋事，壓制犯罪者囂張氣焰，不讓歹徒存有苟且心態。