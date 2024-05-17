NONO犯罪起手式曝光！白色賓士成移動炮房　她慘被塞進後座2度性侵

▲NONO因性侵案遭起訴。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」等數十名女性指控性騷擾、性侵，其中7件移轉至士林地檢署偵辦，檢方17日偵結，將他依照強制性侵、強制性侵未遂、強制猥褻等罪依法起訴。根據檢方調查內容可發現，NONO犯罪起手式幾乎都是約被害人吃飯，接著趁開車接送時上下其手，甚者載回家或是就地性侵。

2023年5月間全台爆發#Metoo運動，NONO遭多名女子控訴妨害性自主，面對指控他保持沉默、不願回應。警方同年8月間持搜索票到他位於台北市南港、內湖等住處搜索，進一步調查。而士林地檢署接獲案件移轉後，考量被害人數眾多、案情繁雜、案發時間久遠、蒐證不易等因素，組成辦案小組進行偵辦。

士林地檢署17日偵結，最後認定有6名被害人受害，NONO共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴，考量NONO他犯罪後態度迴避，絲毫未見悔意等情況，建請法院從重量刑。

▲NONO因案現身時，面對鏡頭均低頭不語。（資料圖／記者黃彥傑攝）

根據檢方調查內容可發現，NONO的犯罪起手式幾乎都是邀約見面吃飯、假溫馨接送，而犯罪地點最常見的則是他的賓士車以及內湖住家，其中一名被害人甚至在副駕受害一次後，又被塞進後座再度性侵。

根據起訴書，被害人A1是在搭乘NONO的白色休旅車外出時，遭摸臀腿、強吻、揉胸，另又遭騙到飯店房間內性侵，NONO還詢問她「大不大？」、「沒有射精不算，看妳叫的那麼慘，這次就先放過妳」；被害人A4則是被NONO假裝溫馨接送情給騙上車，強塞至後座性侵未遂。

被害人A6受NONO邀約共進宵夜，不料，NONO以怕被狗仔偷拍為由，將A6載回家性侵未遂；被害人A8亦是受NONO邀約外出用餐，卻遭NONO載回家性侵得逞，NONO伸狼爪前，還命令A8先去洗澡。

被害人A9則是遭NONO尾隨至女廁，熊抱、強揉胸部，NONO過程中噁問「妳要不要跟我打炮，跟我打炮很爽」；被害人A10是在臉書收到NONO稱可以載她去高鐵站搭車的訊息，進而與NONO見面，但NONO卻趁機開著白色賓士車將人載往人煙稀少的停車場，先在副駕駛座性侵一次，又將人強拉至後座二度性侵得逞。