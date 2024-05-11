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社會 社會焦點 保障人權

保時捷男喬債務被「剁雙掌丟河」　惡煞賠700萬想減刑...法官打臉

▲南投斷掌案，柯男疑似為親友作保，慘遭追債報復。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲柯男被斷掌後丟包醫院，主嫌上訴二審，法院維持7年6月原判決。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者劉人豪／台中報導

南投縣埔里鎮2023年5月6日凌晨發生驚悚斷掌案！一名從事酒類生意的40多歲柯姓男子，雙手手掌遭人砍斷後，丟包台中榮總埔里分院急診室外。涉案8人賠償柯男700萬元和解，南投地方法院一審依重傷害罪，判曾姓主嫌7年6月徒刑，7名共犯依剝奪他人行動自由罪分別判5至6個月徒刑，曾男與檢方都上訴，高等法院台中分院二審認為一審判刑適當而駁回，曾男維持7年6月原判決。

2023年5月5日，曾男的同夥在柯男保時捷車輛底盤安裝GPS追蹤器，隔日凌晨趁柯男行經埔里西安路、牛眠橋頭一帶停等紅燈時，駕車衝撞製造車禍，再將柯男拖下痛毆，並強押上車帶至郊區凌虐、殘忍剁斷雙掌，接著載往台中榮總埔里分院急診室門口丟包，醫護人員見到柯男時，他手部已被凶嫌以外套綑綁止血，經搶救後生命無虞。

檢方查出，曾男因與柯男的共同友人之間，有網路博奕債務糾紛約200萬元，柯男從中出面協調、導致曾男懷恨在心，找來7名男子教訓柯男，3刀剁下兩掌後，將斷掌丟在國姓鄉、台中市交界的公路橋下，但當時多日大雨，警方到現場找不到，研判可能已經被大水沖走，造成柯男將一生殘疾。

▲南投斷掌案，犯嫌將柯男斷掌後，用柯的外套為他止血。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲柯男遭砍斷雙掌，警方回到現場模擬情形。（圖／記者高堂堯翻攝）

法醫高大成表示，江湖上剁手代表對方的地位不高，出手後也不怕對方報復，再來是有人偷竊不還或欠款不還，先剁手警告，讓他還有工作賺錢的能力，再不還就可能剁腳。另以疼痛指數來看，生產的疼痛指數為10、11度，剁手則是8或9度，且疼痛指數並非看多痛，而是看持續的時間長短。

法院審理時，曾男等8人均坦承不諱，且均已與柯男達成和解，曾男賠償700萬元，其他7人則則各賠償柯男10萬元，柯男並當庭表示原諒曾男等8人，南投地方法院依重傷害罪判主嫌曾男7年6月徒刑，其他7名共犯則依剝奪他人行動自由罪分別判5至6個月徒刑。

曾男與檢方都上訴，曾男對原判決不服，請求從輕量刑，檢方認為一審判決過輕，高等法院台中分院二審認為，原判決屬中度刑期，並未有違比例或公平原則，曾男犯後確已自白犯行，並賠償700萬元達成和解，但仍不宜過於輕縱，判決駁回。可上訴。

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