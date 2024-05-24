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社會 社會焦點 保障人權

暗戀女職員告白遭拒竟持刀襲胸、舌吻　保全認錯賠償50萬獲輕判

▲桃園市龜山區某社區保全心儀社區某位女同事，告白示好多次均遭拒，去年9月竟持美工刀抵住女子頸部，左手襲胸並強舌吻女子得逞，因女子咬住男子舌頭拒絕大哭後離去。（示意圖／達志影像）

▲桃園市龜山區某社區保全心儀社區某位女同事，告白示好多次均遭拒，去年9月竟持美工刀抵住女子頸部，左手襲胸並舌吻女子得逞，因女子咬住男子舌頭拒絕大哭後離去。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某社區之保全人員對社區女子心儀，多次告白示好均遭拒絕，女子並告知社區主管告誡，但保全仍未死心，去年9月間，保全趁社區辦公室僅2人獨處時，竟持美工刀抵住女子頸部，以左手撫摸女子胸部，並對女子舌吻強制猥褻得逞，女子被嚇得大哭咬住保全舌頭掙脫離去；桃園地院審理時，保全坦承犯行不諱，且已達成和解並賠償50萬元獲女子原諒，法官審結依攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應依約支付損害賠償，本案可上訴。

檢警調查，在桃市龜山區某社區任職之保全，因工作機會認識社區女職員，保全對其頗為心儀，多次以購買餐點、禮物對女子示好，但均經女子拒絕，並透過社區主管當面勸導、制止保全。未料保全仍未死心，竟於去年9月9日下午2時許在社區辦公室，因當日僅保全與女子2人上班，保全認為有機可趁，竟以右手持美工刀，抵住女子頸部，再以左手撫摸女子胸部，還伸出舌頭強吻女子，對女子強制猥褻得逞，女子受辱後抵抗咬住保全舌頭，尖叫大哭掙脫後去，隨即打電話報警處理，龜山警方受理後將保全帶回偵訊，移送桃園地檢署偵訊，檢方偵結依妨害性自主罪案件起訴。

桃園地院審理時，被告保全坦承犯行不諱，女子則指證歷歷，龜山警方則提供扣押筆錄、現場蒐證照片等佐證，法官認為犯行明確。法官認為，被告持美工刀抵住女子頸部，撫摸其胸部並強吻，係以有形之暴力行為強加諸於女子，應認係以強暴、脅迫方法而為猥褻行為，係觸犯刑法之加重強制猥褻罪論處。

法官審酌，被告犯後始終坦承犯行，本案於宣判時，被告雖有前科，前開案件有期徒刑執行完畢後已屆滿5年以上，並與女子達成調解，賠償其所受之損害，以新台幣50萬元達成和解，法院宣判前已依約給付7萬5,000元等情，有調解筆錄等佐證，堪認被告確有顯現思過及填補女子損失之誠意，惡性尚非重大不赦，歷次偵審、刑罰宣告教訓，被告當知所警惕而無再犯之虞，法官審結依攜帶兇器強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，被告應支付女子新台幣42萬5000元，應自清償日起至完畢止，按月給付2萬5000元匯入女子指定帳戶，本案還可上訴。

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