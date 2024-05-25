超囂張小偷！砂輪機行竊娃娃機　監視畫面LIVE直播...台主急報案

▲桃園市吳姓男子昨天凌晨在蘆竹區中山路上娃娃機店行竊，台主透過監視器察覺報警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子昨（24）日凌晨在蘆竹區中山路上某家娃娃機店行竊，整個過程都被台主透過監視器看得一清二楚，蘆竹警方據報後火速趕抵現場，發現竊嫌正以砂輪機、螺絲起子破壞娃娃機，當場人贓俱獲，起出數百元零錢、砂輪機等證物，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市吳姓男子昨天凌晨在蘆竹區中山路上娃娃機店行竊，員警迅速趕抵當場查獲吳姓竊嫌到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，南崁派出所於昨天凌晨零時許接獲報案，蘆竹區中山路上某家娃娃機店，有人正在行竊娃娃機內零錢，員警立即前往處理，當場發現年約30餘歲吳姓男子正以螺絲起子、砂輪機等工具行竊，現場起出數百元零錢等工具一批等證物。

▲蘆竹區警方當場查獲吳姓竊嫌到案，起出砂輪機、螺絲起子與零錢等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）



警方指出，被害人是娃娃機店台主，於家中查看店內監視器發現，吳男人正持起子破壞娃娃機台竊取零錢，遂隨撥打「110」報案，員警據報後當場以現行犯逮捕到案，現場還起出砂輪機，準備如果起子沒用時，以砂輪機強行破壞機台，顯見吳男事前備足相關工具，面對員警當場查獲，吳嫌只能坦承犯行。

▲蘆竹區警方查獲吳姓竊嫌，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



蘆竹警分局分局長林鼎泰呼籲，民眾勿因一時貪念行竊他人財物，以免觸法律且得不償失，提醒娃娃機台業者，店內有價物品應加強防竊設施，並安裝監視設備以保障財物安全。