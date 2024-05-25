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首位千禧世代聖人！神童15歲病逝「死後創2奇蹟」　教宗方濟各認證

第一位「千禧世代聖人」！15歲病逝電腦神童「死後創2奇蹟」　教宗方濟各認證了

▲ 義大利15歲少年阿庫蒂斯成為世界上「第1位千禧世代聖人」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

熱愛AC米蘭足球隊的義大利15歲少年、電腦神童阿庫蒂斯（Carlo Acutis）於2006年死於急性白血病，如今他將因為在死後創造了2個奇蹟，而被教宗方濟各（Pope Francis）封聖，成為世界上「第1位千禧世代聖人」。

綜合美聯社每日郵報的報導，1991年5月出生於英國倫敦的阿庫蒂斯，短短15年人生的大部分時間都在義大利米蘭（Milan）度過。他被教友譽為「互聯網的守護神」，生前曾利用自己的天賦創建了一個網站來記錄奇蹟，並為一些當地天主教組織管理網站，甚至還自學編碼、拍攝剪輯影片及製作動畫。

他的母親薩爾扎諾（Antonia Salzano）透露，阿庫蒂斯熱愛足球、動物、音樂和電腦，「他支持AC米蘭，但他從未去過球場，他喜歡在山上遠足。他喜歡大自然，喜歡動物，在某種程度上他與中世紀知名的苦行僧『亞西西的聖方濟各』（San Francesco d'Assisi）非常相似。」

薩爾扎諾還說，「他會吹薩克斯風，也會為我們的寵物貓和狗製作影片，並加入《星際大戰》的配樂。他有很多朋友，而且很愛開玩笑，但他的主要嗜好是編碼和幫助別人，他總是給乞丐提供食物，為無家可歸的人提供睡袋。」

報導補充，薩爾扎諾是義大利人，阿庫蒂斯的父親安德里亞（Andrea Acutis）則是英國和義大利混血，父親在英國擔任商業銀行家。阿庫蒂斯很小的時候就和家人一起搬到米蘭，並在那裡度過餘生。3歲起，阿庫蒂斯就會主動將零用錢捐給窮人，後來更在學校為霸凌受害者提供幫助，晚上則為無家可歸的人做飯。

2006年10月12日，15歲的阿庫蒂斯年紀輕輕就死於急性白血病，然而阿庫蒂斯對信仰的忠誠堅定不移，他甚至在臨終遺言中告訴父母，「我死得很幸福，因為我沒有把生命中的任何時間浪費在上帝不喜歡的事情上。」

第一位「千禧世代聖人」！15歲病逝電腦神童「死後創2奇蹟」　教宗方濟各認證了

▲ 教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／達志／美聯社）

之後教宗方濟各更認可了他死後創造的第一個奇蹟，一名罹患罕見胰腺疾病的7歲巴西男孩在2013年接觸阿庫堤斯的一件T恤後痊癒，於是阿庫蒂斯開始走上了受封聖徒的道路。

如今教宗方濟各又在23日認可了阿庫蒂斯創造的第2個奇蹟，一名來自哥斯大黎加的婦女於2022年7月前往義大利中部翁布里亞大區（Umbria）亞西西鎮（Assisi）的阿庫蒂斯墳墓朝聖，並為她頭部遭受嚴重創傷的女兒進行祈禱，沒想到這名年輕女子的病情真的開始好轉。

教宗方濟各11日也在奉告祈禱時，稱阿庫蒂斯「向當今的年輕人表明，將神置於首位，並為人們服務，尤其是服務社會上最貧困的人，才能找到真正的幸福。」他也宣布，將召集樞機主教會議，審議阿庫蒂斯以及其他3位蒙福者的封聖事宜，這讓阿庫蒂斯有望成為世界上「第1位千禧世代聖人」。

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