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夫妻打拚8年買別墅　1關鍵原因賣房「回去租屋」：輕鬆多了

日本一對夫妻打拚8年買房，卻過得不開心。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲日本一對夫妻打拚8年買房，卻過得不開心。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

買房愈來愈不容易，不只在台灣，就連國外也是一樣。日本有一對夫妻，打拚8年終於買下夢想中的別墅，卻被接二連三的問題給壓到喘不過氣，最後不得已把房子賣掉，搬回原本租的公寓生活。

《THE GOLD ONLINE》報導，35歲男子和小2歲妻子在東京租房，結婚前就夢想能住上屬於自己的房子，因此婚後開始存錢，目標是在有庭院的房子中養育孩子。為此他們省吃儉用，盡可能把薪水存起來，放假沒有去吃大餐或旅行，而是選擇在家中看電影或去公園散步。

妻子支持老公的節儉生活，雖然無法參與朋友討論最新流行和奢華旅行，感到有些孤獨，但她相信堅持後會有幸福。而8年過後，他們終於買下期盼已久的房子，位置在郊區、距離市中心稍遠，有一個大花園，景色優美，心想新的生活即將開始。

這對夫妻發現，買房要面對的問題更多。（示意圖／翻攝自pixabay）
這對夫妻發現，買房要面對的問題更多。（示意圖／翻攝自pixabay）

萬萬沒想到，問題接連出現，首先通勤時間增加，夫妻倆回到家都筋疲力盡，而且要負責屋子的所有維護，像是整理花園和打掃屋子等，所花費的時間超出預期，讓他們感到相當疲累，就連周末也閒不下來。

妻子抱怨，就算放假也無法放鬆，因為要忙著打掃房子，而且維護房子的費用比想像中，因此越來越擔心經濟問題。此外，她和老公忙於工作，沒有時間參加當地的社區活動，以致於和鄰居的關係也變得緊張，「當我有更多機會參加活動，與其他媽媽交談時，我常對她們之間的差異感到不知所措」。

不只如此，夫妻倆陪伴孩子的時間也減少，他們後來意識到無法再忍受這樣的生活，思考住在別墅的生活是否真的幸福，決定搬回原來租的公寓，並賣掉別墅，才感覺到肩上的壓力減輕了。

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