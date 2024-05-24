1年獎金580萬！這間公司招募「天選糞便」捐贈者：可拯救生命

▲如果你有「天選糞便」，那麼你很有機會能靠它們發大財。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

人類的便便真的是黃金？美國一間公司正在招募來自世界各地的糞便捐贈者，1個樣本將提供500美元（約1.6萬新台幣）的獎金，如果每天正常排便，1年甚至可以拿到18萬美元（約580萬新台幣），因為他們聲稱糞便可以「拯救生命」。

據《CNN新聞18頻道》報導，在美國和加拿大註冊成立的Human Microbes公司，將醫療人員、研究人員、醫院、治療實驗和個人連結，希望捐贈者的糞便中含有對研究有價值的細菌。

研究人員認為，將來自健康個體經過處理的糞便，注射到患者體內，可以治療嚴重的心理健康問題，並幫助那些患有胃腸道疾病的人。一旦選定捐贈者，公司會給予獎金，而捐贈者必須使用乾冰運送貨物。

該公司認為，過去幾十年來，慢性病和健康狀況不佳的盛行率上升，導致現代人大都身體不識，且每一代愈來愈惡化，研究的新發現為解決這些重大問題帶來希望，但需要獲得仍處於良好狀態的捐贈者糞便。

不過，美國食品藥物管理局（FDA）在3月警告該公司，其銷售糞便微生物移植物的行為，違反了法律，需要獲得申請許可或研究性心要申請，才能進行研究，警告信提到產品「因為捐贈者篩檢不充分，引發潛在的重大安全問題」。

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