昔選美皇后淪毒犯！面試空姐上班運毒　聯手銀行員妹洗錢換鈔

▲選美皇后格倫妮絲扎帕塔遭美警指控替墨西哥販毒組織走私上數千公斤的古柯鹼。（圖／翻攝FB／Miss Indiana Latina）

圖文／CTWANT

美國1名曾經在選美比賽中奪冠的34歲空姐，利用職務之便走私了數千公斤的古柯鹼，還與在銀行上班的妹妹聯手，5年間幫販毒集團洗錢上千萬美元，如今姊妹倆雙雙遭美國警方逮捕。

據《紐約郵報》報導，美國印第安納州2011年選美皇后、後擔任空服員的格倫妮絲扎帕塔（Glenis Zapata）遭到美國警方指控，在2018年至2023年期間，替墨西哥販毒組織走私上數千公斤的古柯鹼。伊利諾州北區檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office, Northern District of Illinois）指出，扎帕塔會利用空姐的身分，將毒品帶上私人飛機，從美國中西部運送上千萬美元（約台幣3億元以上）的毒品至美國南部各州，然後偷渡進入墨西哥。

此外，美國警方在深入調查此案時，意外發現扎帕塔的銀行行員妹妹也涉入此案。33歲的妹妹伊蓮妮絲扎帕塔（Ilenis Zapata）和39歲的喬治娜巴努埃洛斯（Georgina Banuelos）涉嫌在銀行上班期間替販毒集團洗錢，並將毒品所得兌換成大面額的鈔票，以方便擔任空姐的姊姊運送。

延伸閱讀

▸ 媳婦見銀髮父親到婆婆家看孫子 兩人「互動曖昧」傻問：怎麼辦？

▸ 賀軍翔涉「妨害性自主案」…經紀人回應：他正在拍戲 劇組打臉了

▸ 27K小資女「躺平當工讀」月休12天 1年能存18萬