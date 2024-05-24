吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

▲民眾發現吉野家多間分店陸續關門。（圖／CTWANT提供）



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日本知名牛丼連鎖店「吉野家」進軍台灣展店已經35年，全台共有50多家分店，不過最近有民眾發現，雙北好幾處分店都陸續收攤了，納悶店家為何要結束營業，對此，專家也分析可能原因。

有網友在「木柵社團」發文稱，發現吉野家在文山區的分店陸續收攤，諸如文山店、政大店、萬芳醫院店等等都結束營業，就連招牌都卸下來了，另外也有人指出公館、大坪林店同樣下台一鞠躬，雙北至少4間分店收攤，話題引發熱議。

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▲吉野家驚傳關店潮，專家也分析原因。（圖／達志／美聯社）



對於吉野家分店陸續關閉，有網友點出價格、CP值的問題「就貴，不如吃便當比較營養」、「我那天在新店家樂福吃吉野家的特大牛丼，那個份量小到讓我差點哭出來」、「又貴又少又難吃」、「CP值太低，一碗飯135，sukiya都可以吃一整個套餐了」、「松屋+sukiya比較好吃」，不過也有網友表示，可能是業者進行策略調整，因為母公司4年前就在收店了。

▲有網友在「木柵社團」發文稱，發現吉野家在文山區的分店陸續收攤。（圖／翻攝自臉書／CTWANT提供）



根據《東森新聞》引述行銷專家唐源駿的看法，認為近幾年由於和吉野家相同的品牌崛起，譬如すきやSukiya、松屋、彌生軒都接連插旗台灣，因此消費者有更多元選擇，加上這3家日式平價店幾乎24小時營業，也讓這類型的快餐業者，在台灣市場競爭力提高。

據唐源駿指出，「疫情之後日本集團，或全球策略有所改變，所以針對台灣市場的投入，甚至是所謂的二代店，之後店型的找尋，都有可能會讓它停了現在的擴張策略，去改版所謂的舊店」，認為吉野家可能想轉型改版，因此先將分店關閉。

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