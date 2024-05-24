國中「管束生」撂人學長！還嗆「下次捅你」　家長憂成割喉案翻版

▲台南市議員林燕祝指出，台南國中發生國二『管束生』，因細故撂人打國三生，還放話要『捅人』，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員林燕祝爆料，新北乾妹妹因細故撂乾哥哥入校園割喉國三生，在民意和與論壓力下，司法終於以殺人罪將兩人羈押禁見，兩人也遭起訴，台南某國中也發生國二「管束生」，因細故撂人毆打國三生，還放話要「捅人」，家長找她陳情，憂心成為割喉案第二，她質疑為何校園不再是孩子安心求學的地方？

林燕祝說，台南市幼兒園幼童遭受不當對待案件統計，從2023年3月至今，共受理35件，不受理45件，裁罰8件，其中永康就佔五件，4件是情節重大，有2教保員各罰60萬元，負責人罰9萬元，不為人知的霸凌事件又有多少？

林燕祝指出，有家長跟她陳情說，自己的孩子就讀國中三年級正在準備會考，5月1日上籃球課孩子穿著便服，經過一名二年級學弟面前時，兩人完全不認識，學弟突然冒出一句話「穿的好像流氓」，故意要激怒挑釁對方，沒想到國三生只回了一句「屁孩」，國三生5月8日時，就帶著幾名同學到國三生的教室外叫囂，國三生害怕的回家後把此事告訴家長，家長才準備到學校了解狀況，沒想到，5月9日國三生就被打了。

林燕祝播放影片表示，當天中午，國三生被這名學弟叫到廁所，而廁所已有多名學生，他進入廁所後，入口立刻被對方學生一幫人阻擋，對方隨即出拳毆打國三生，一拳打左臉靠近眼睛，一拳打左耳後方，顏姓學生離開時還說，「這次是打你，下次就要捅你」。國三生經送醫，診斷為頭部外傷併輕微腦震盪後症候群，事發當下學校僅僅通知家長沒報警，校方希望第二天雙方家長能見面協調。

林燕祝表示，國三生家長無法接受學校的處理方法，因為這名二年級打人的顏姓學生，雖然未滿14歲，早已是個問題學生，才剛結束保護管束，回到學校沒幾天就動手打人，還放話要「捅人」，被害學生在同一所學校低年級就讀的妹妹，已經身心受影響到要看身心科，家長恐懼不已趕緊找她陳情，害怕新北國三生被乾哥哥割喉案會發生在自己孩子身上，家長原以為割喉案的乾哥哥和乾妹妹割喉案，加害者雙雙被依殺人罪起訴並羈押禁見，能還校園一個安全的上學空間，沒想到自己孩子卻成為校園霸凌受害者，還被威脅會被捅！

教育局表示，有關某國中於5月9日發生的學生暴力衝突事件，校方於知悉事件後，即通知相關學生家長，並於隔日再邀請家長到校說明，初判為雙方因服儀穿著偶發性引起言語不愉快，進而衍生出單一次暴力衝突事件，學校知悉後已依規定進行校安通報，並進行學生管教措施及後續輔導處遇作為。本案將責由學校依今日議員檢舉事宜，由學校依照校園霸凌防治準則啟動案件處理程序。

此外，有關園所疑似延遲通報、湮滅證據妨礙調查，將會依法重罰；另疑似行為人違法事件也已啟動調查，屬實也會依法究辦。議員關心安平區幼兒園疑似不當對待幼兒及相關監視器畫面消失案。教育局表示，本案於5月22日始獲家防中心通知，並立即於23日上午至該園蒐證，經初步調查發現，該園疑有延遲通報，依法最重可開罰15萬元；另監視器畫面檔案也遭業者格式化，企圖湮滅證據妨礙調查，將會依幼照法規定重罰30萬元。針對家長投訴教保人員疑似不當對待幼兒，教育局已啟動調查，並於兩周內完成調查報告後提送認定委員會審議，若查證有違法行為，也會依法究處，絕不寬貸。