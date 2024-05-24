生態工作者因迷路力竭於曾文溪畔　台南大內警消共同尋獲

▲1名生態工作在曾文溪畔迷路受困陷入險境，幸好警消全力搜救尋獲脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市大內區曾文溪畔有著名的甜根子草花海美景，從大內橋與二溪橋之間放眼望去，一整片浪漫、潔白的花海簡直媲美雪景，卻有1名生態工作在這迷路受困，陷入險境，幸好警消全力搜救尋獲脫困。

據了解，23日下午4時許有一陳姓民眾撥打110報案稱：「自己的身體虛弱需協助，地點在曾文溪畔」；轄區善化分局大內分駐所所長梁久旭等5人接獲通報後與大內、山上消防分隊8人共同前往救助；經聯繫報案人為29歲陳姓男子，他自稱在曾文溪畔自23日下午2時許起做生態調查，卻因曾文溪畔草叢過密因而迷路，走了快3個小時遲遲走不出來堤防上，因手機快沒電且已有體力不支情況已近危急，故報案請求協助。

因現場搜索範圍過大，經再次聯絡陳民提供定位地點在曾文溪畔，惟地點範圍廣範、無法確認，且天色昏暗，故先由消防人員架起探照燈，員警再輔以大聲公呼喊，惟均無回應，此時已近夜晚，入夜後恐風險更大，故警消等人便決定披荊斬棘，深入往曾文溪方向前進，往高約2、3米的草叢執行地毯式搜尋。挺進約100公尺左右，幸有警方攜帶大聲公提供陳民方位，始聽見陳民微弱呼叫聲，終於在入夜前晚上6時許得以將陳7男及時救出，並隨即提供飲用水補充體力。

經了解，陳民因一個人前往曾文溪畔做生態調查，因草叢過密過高而失去方向，自知天色已晚、手機沒電而開始感到恐懼，被警、消救出後看到警、消滿頭大汗，相當不好意思及表示非常感謝，經生命狀況量測後，安全無虞後由其友人載返家休息，結束這場4小時的驚魂記。

善化分局呼籲欲前往山區、溪邊活動的民眾，應注意以下事項：1評估體能與經驗，選擇適合路線。2、應事先查詢出發當日天氣預報，並準備合適的衣物與裝備。3、結伴同行，勿獨自登山。4、迷路或受困時應保持冷靜，勿慌張，留在原地等待救援。手機若有訊號，可撥打110或119求救，依指示提供位置，若無訊號，依然應留在原地等待救援，並利用哨子、反光板等裝備發出求救訊號。