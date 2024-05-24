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2024台南國際龍舟錦標賽點睛儀式　黃偉哲邀全國朋友端午來台南熱鬧一夏

▲2024台南國際龍舟錦標賽將盛大登場，市府24日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南國際龍舟錦標賽將盛大登場，市府24日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南國際龍舟錦標賽將於6/6-6/10日盛大登場，市府24日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈，承載今年參賽選手平安完成競賽，也向媽祖祈求今年活動一切圓滿順利。

市長黃偉哲表示，龍舟比賽除了是一個健康的活動，也有歷史的典故，具文化傳承的意義，而且對古都台南來說龍舟的比賽已經傳承多年，今年是台南400，更特別具有意義。黃偉哲也祈求天上聖母神威顯現，保佑比賽期間都賽事順利、選手平安，同時也祈求媽祖保佑國家國泰民安，台南市風調雨順，百姓平安。

▲2024台南國際龍舟錦標賽將盛大登場，市府24日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，黃偉哲強調，今年在龍舟比賽的場地，市府也舉辦一些民俗的活動、市集，歡迎市民朋友們，還有來台南觀光的好朋友，都能夠一起熱熱鬧鬧來看台南市國際龍舟錦標賽。

市府表示，往年在辦理台南國際龍舟錦標賽前，都會將大龍舟8艘及小龍舟4艘共計12艘龍舟先擺在安平開台天后宮廟埕一週加以淨身，23日晚安平開台天后宮已舉行完「淨油除穢科儀」，把12艘船身淨化、除穢，24日除了黃偉哲市長外，包括市議員盧崑福、林美燕、李啟維、周麗津、林依婷，以及開台天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委嚴東賢、體育局陳良乾局長與台南市體育總會吳志祥理事長等人擔任點睛官，為龍舟開光點眼，迎接12艘全新氣象龍舟，準備在台南市國際龍舟錦標賽大展身手。

體育局表示，今年台南國際龍舟錦標賽有97隊參賽隊伍，合計2212位選手，在6/6開幕當天也安排「Coming True即將成真火舞團」帶來精彩火舞表演，以國內首創結合運河水域的大型火舞表演，看看火龍與水龍如何共濟護台南。龍舟活動會場更安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋、童玩，歡迎大家端午連假期間一起來台南度過端午佳節，觀賞精彩又刺激的龍舟競賽。

▲2024台南國際龍舟錦標賽將盛大登場，市府24日在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由黃偉哲市長擔任主祭官，逐一為龍舟開光點睛，祈求神龍有靈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

體育局補充，今日點睛儀式結束後，象徵2024台南國際龍舟錦標賽活動逐漸邁入高潮，自5/25起市民朋友們可看到各隊選手在安億橋至承天橋運河段練習，民眾經過時別忘了對選手們加油打氣。

此外，南市府積極打造運動城市，為讓市民養成運動的好習慣，目前推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，民眾只需在Play商店（Android系統）或App Store（iOS系統）搜尋「台南運動健康護照」，即可輕鬆下載，並至指定運動場所或參與相關的體育賽事運動即可集點參與抽獎活動，獎項包含捷安特ebike、iphone手機、任天堂switch等獎項，鼓勵民眾規律運動，讓運動融入生活，更多的台南運動健康護照APP訊息歡迎民眾至台南市政府體育局官網(https://sports.tainan.gov.tw/html2/main)查詢。

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