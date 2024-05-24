東京住家火警釀4死！母子遺體多處詭異刀傷　疑生父刺殺後縱火

記者王佩翊／編譯

日本東京都品川區一間住宅23日發生火警，警消趕往現場救援後，屋內的母子4人已經死亡，而父親則是因嗆傷被送往醫院搶救。然而經過初步調查，死亡的4名母子並非遭濃煙嗆傷或是燒死，而是全身多處遭砍，父親則是脖子有淺淺的刀痕，初步判斷，母子4人是遭人殺害，而父親是自殘。男子被轉送至醫院時則向警方表示，他與孩子的母親才剛離婚。

根據《每日新聞》、《時事通信社》報導，警方23日在品川區一棟2層樓住宅的1樓臥室發現37歲母親高波冬美、6歲長女後藤鈴、3歲次女後藤玲以及2歲長子後藤信的遺體。

高波冬美右胸口與右肩至少有2處刀傷；長女後藤鈴的下巴、頸部、鎖骨等3處遭砍；3歲次女後藤玲頸部、大腿等4處有砍傷的痕跡；長子後藤信則是頸部與胸口遭刺傷，另外全身有多處較淺的傷口。初步判斷4人死因皆為失血過多而亡，現場也發現疑似凶器的刀子，認定4人是遭到殺害。

警方當時也在屋內發現3名孩子的父親，而他被濃煙嗆傷，頸部則有淺淺的刀傷。警視廳目前判斷，男子的傷口為自殘。當時，女子倒在臥室的入口附近，而3個孩子及父親則倒在床墊上。

據了解，這對夫妻這個月剛離婚，但仍住在一起，與3個孩子共同生活。現場調查顯示，房子的門窗都被鎖上，沒有其他人入侵的痕跡。

警視廳初步懷疑，可能是男子先是殺害母子4人後又縱火輕生。

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