爸爸和婆婆很曖昧「人妻急求助」　網一面倒讚：這樣很棒

▲爸爸和婆婆的互動很曖昧。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「萬一兩人真的朝那方面發展的話，那該怎麼辦？」一名網友發文表示，好友和先生的爸媽都早已離婚，眼見爸爸和婆婆互動曖昧，就讓好友不知所措。貼文曝光後，底下網友紛紛直呼，「很好啊，以後年夜飯一起吃不好嗎」、「很好呀！尊重囉」。

該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，好友和先生的爸媽都早已離異，近來好友注意到自己的爸爸很常去婆家看孫子，「爸爸跟婆婆的互動好像變得非常曖昧！」這樣的狀況就讓好友不禁拋問，萬一爸爸和婆婆真的朝「那方面」發展，該怎麼辦？

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貼文曝光後，網友一面倒直呼，「順其自然，如果有伴更好」、「這樣很棒啊！以後沒有所謂的娘家或婆家，都是自己家，過年過節也不用因為去誰家而吵架」、「親上加親」、「樂觀其成」、「順其自然，不用管」、「他們開心就好啦」、「祝福啊！不是很好嗎」、「婆媳關係如果沒有不好的話，親上加親其實也不錯啦」。

針對結婚，根據《民法》第983條，直系血親及直系姻親；旁系血親在六親等以內者（因收養而成立之四親等及六親等旁系血親，輩分相同者，不在此限）；旁系姻親在五親等以內，輩分不相同者，這三類情況不得結婚。由於爸爸和婆婆的關係不在此三類，因此以法律來說，兩人若有意結婚是沒問題的。