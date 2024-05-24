老公請水果店削鳳梨！婆婆罵她「就一顆也不會削」　結局網讚爆

▲婆婆罵原PO，「鳳梨都不會削」。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「一顆鳳梨，救了我的人生。」一名女網友發文表示，前陣子家裡拜拜完，老公便把鳳梨拿去水果店削皮，讓婆婆吃得很開心；日前拜拜又有鳳梨，於是她便請老公拿去水果店削皮，怎料這時婆婆卻狂罵，說她連一顆鳳梨都不會削，讓她忍無可忍，「已經辦好離婚」。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，前陣子家裡拜拜完，婆婆就把拜過的鳳梨拿給老公削皮。當時老公就帶著鳳梨，騎車10分鐘到水果店削好、裝盒，讓婆婆吃得很高興。

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原PO透露，這次拜拜也有鳳梨，拜完以後，她就拿給老公，請對方帶去水果店削皮，不料婆婆得知後卻罵她，「說就一顆鳳梨都不會削，還要叫她兒子這種天騎機車冒險去找店家削，狂罵到老公回來」。

「我不是來問大家該不該離婚的。」原PO對於婆婆的行為實在忍不下去，如今「已經辦好離婚，搬回娘家了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「如此果斷，你的人生不會太差」、「恭喜！迎來了新人生」、「恭喜呀」、「笑了，超有效率」、「原來鳳梨會害人家沒有老公、老婆、媳婦」、「第一次看到條件這麼簡單的，就一顆鳳梨」。也有網友直言，「一定不只這個原因」、「可能不只這個原因，只是這個鳳梨是最後的稻草」。