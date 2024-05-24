　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

▲▼非裔留學生在南韓光州某大學校園旁全裸騎腳踏車，被其他學生目睹。（圖／翻攝自韓網）

▲非裔留學生在南韓光州某大學校園旁全裸騎腳踏車，被其他學生目睹。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓網路論壇本月22日因為一張照片暴動，有網友在光州某大學校園赫然發現，竟然有一名非裔留學生「裸體」騎乘腳踏車，起初以為對方身穿黑衣，所以沒有過多關注。警方逮捕該名學生後，留學生坦言學業壓力太大。豈料，才不到一天的時間，就傳出留學生暴斃的消息。

根據韓媒《東亞日報》，南韓光州廣域市全南大學校園附近，本月22日被拍攝到光怪陸離的景象，因為有其他學生發現，該名來自非洲的留學生竟然一絲不掛、全裸騎乘腳踏車，警方在獲報15分鐘內抵達現場，將該名非洲留學生以公然淫亂罪嫌逮捕，留學生透露，最近學業壓力太大，才會有如此反常的舉動。

當時同校在學生透過匿名論壇留言，「我和他搭乘同一班電梯，當時好像有人在背後自言自語，讓人懷疑他是不是有吸毒」、「我還以為他穿黑色衣服，沒有特別留意，沒想到還真的是裸體」。

警方針對該名非裔留學生進行毒品反應檢測，結果呈現陰性，且該名留學生也沒有飲酒。

光州北部警察署今（24）日表示，其實該名23歲的非裔留學生已於昨（23）日下午5時30分在全南大學宿舍附近死亡。警方透露，目前並未發現任何與死因有關的犯罪嫌疑，因此將針對死因進行確切調查。

報導指出，其實校方得知該名非裔留學生罹患思覺失調症，已經研擬將該名留學生與其他宿舍室友進行分離，並研判該名留學生在病情急轉直下後已無法繼續完成學業，因此正考慮是否通報該名留學生的母國，予以退學。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

ET快訊
ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策
快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐
快訊／賀軍翔被控性侵！　到警局作筆錄
快訊／破2萬人！中山南路也管制　現場號召：下班下課繼續來
陳沂確定加入SWAG　本人笑喊：缺錢下海
萬人集結「打爆藍白委電話」　藍白總召忙線中、吳宗憲是空號
羅文嘉將接海基會副董事長兼秘書長
快訊／不是性騷！賀軍翔被酒店妹告「妨害性自主」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」：我是最幸福的主人

東京住家火警釀4死！母子遺體多處詭異刀傷　疑生父刺殺後縱火

力挺以色列　美眾院議長將納坦雅胡赴國會演講

求神抽中同一組號碼！夫婦下注中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世！　去年剛過18歲生日

非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

美英澳日等8國聯合發聲挺台　呼籲允許台灣參加WHA

深夜大規模山崩！巴紐偏遠村莊遭吞噬　「逾百人死亡」遺體難挖出

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

Doge迷因柴犬離世　飼主曝「前一晚還好好的」：我是最幸福的主人

東京住家火警釀4死！母子遺體多處詭異刀傷　疑生父刺殺後縱火

力挺以色列　美眾院議長將納坦雅胡赴國會演講

求神抽中同一組號碼！夫婦下注中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世！　去年剛過18歲生日

非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

美國防部：3士兵執行加薩人道援助任務受傷　1人傷重送院

美英澳日等8國聯合發聲挺台　呼籲允許台灣參加WHA

深夜大規模山崩！巴紐偏遠村莊遭吞噬　「逾百人死亡」遺體難挖出

撿骨師收錢落跑！棄置「3袋白骨」留破碎紙條：林家祖先　警尋人中

呼口號太累？綠委喊「沒有黑箱」　藍委一旁拍手叫好

台南托嬰中心傳虐嬰！議員爆料保母餵奶重拍　搖椅壓身屁屁潰爛

嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

19歲女服務員誘人夫上床　妻抓包爆氣留負評！餐廳賠蘋果酥和解

營業員來電「借券利息7%」　他急問：該借嗎？老鳥洗版狂回

快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

女服務生控賀軍翔性侵！赴朋友招待所喝酒出事　已到案完成筆錄

KIA「EV3入門電動休旅」登場！2電池容量、續航600公里台灣明年見

ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

國際熱門新聞

波音血染道瓊收黑605點　輝達1037美元創新高

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

澳洲媽涉運毒來台　前夫發聲「以為海外投資」

快訊／全球柴犬迷因始祖「Doge」過世

前女友拍A片！美國男怒炸開車撞「男優」

想要PS5老婆卻買Switch　男暴怒被殺死

新航恐怖亂流　男心臟病發亡「愛妻就坐旁邊」

中國對台軍演　歐盟聲明反對

黃仁勳看好AI生成影片　帶動晶片需求

孩子撿貝殼「狂撈72顆蛤蜊」媽被重罰283萬

日本國民美食危機！壽司店倒閉數「翻倍」

中共軍演　台人更關心星野源偷吃八卦

日本宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

新航亂流增至108傷　近30人傷及頭顱和脊椎

更多熱門

相關新聞

南韓單獨制裁2艘俄貨船、7名北韓人

南韓單獨制裁2艘俄貨船、7名北韓人

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月出訪俄羅斯、會晤俄國總統普丁後，北韓和俄羅斯便強化合作關係。為了防堵精煉石油運入北韓、俄朝之間武器與軍需物資貿易、海外派遣勞工賺取外匯等，南韓外交部今（24）日單獨頒布制裁政策，制裁對象包括2艘俄籍船隻、7名北韓人。

日本關注台海軍演　沖繩愛國者飛彈戒備

日本關注台海軍演　沖繩愛國者飛彈戒備

日本國民美食危機！壽司店倒閉數「翻倍」

日本國民美食危機！壽司店倒閉數「翻倍」

別急著換！日本7月發行新鈔　舊鈔還能用

別急著換！日本7月發行新鈔　舊鈔還能用

山崎麵包接班人輕生內幕曝！生前遭父言語霸凌

山崎麵包接班人輕生內幕曝！生前遭父言語霸凌

關鍵字：

日韓要聞南韓全裸騎腳踏車光州留學生非裔

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面