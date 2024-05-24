非裔留學生「裸體騎腳踏車」遭逮捕　隔天離奇陳屍大學宿舍

▲非裔留學生在南韓光州某大學校園旁全裸騎腳踏車，被其他學生目睹。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓網路論壇本月22日因為一張照片暴動，有網友在光州某大學校園赫然發現，竟然有一名非裔留學生「裸體」騎乘腳踏車，起初以為對方身穿黑衣，所以沒有過多關注。警方逮捕該名學生後，留學生坦言學業壓力太大。豈料，才不到一天的時間，就傳出留學生暴斃的消息。

根據韓媒《東亞日報》，南韓光州廣域市全南大學校園附近，本月22日被拍攝到光怪陸離的景象，因為有其他學生發現，該名來自非洲的留學生竟然一絲不掛、全裸騎乘腳踏車，警方在獲報15分鐘內抵達現場，將該名非洲留學生以公然淫亂罪嫌逮捕，留學生透露，最近學業壓力太大，才會有如此反常的舉動。

當時同校在學生透過匿名論壇留言，「我和他搭乘同一班電梯，當時好像有人在背後自言自語，讓人懷疑他是不是有吸毒」、「我還以為他穿黑色衣服，沒有特別留意，沒想到還真的是裸體」。

警方針對該名非裔留學生進行毒品反應檢測，結果呈現陰性，且該名留學生也沒有飲酒。

光州北部警察署今（24）日表示，其實該名23歲的非裔留學生已於昨（23）日下午5時30分在全南大學宿舍附近死亡。警方透露，目前並未發現任何與死因有關的犯罪嫌疑，因此將針對死因進行確切調查。

報導指出，其實校方得知該名非裔留學生罹患思覺失調症，已經研擬將該名留學生與其他宿舍室友進行分離，並研判該名留學生在病情急轉直下後已無法繼續完成學業，因此正考慮是否通報該名留學生的母國，予以退學。

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