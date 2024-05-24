南韓單獨制裁2俄貨船、7北韓人　呼籲俄朝停止武器貿易

▲北韓近年發展核武與導彈技術，同時促進與俄國之間的武器貿易，今南韓國防部將北韓7人納入制裁對象。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月出訪俄羅斯、會晤俄國總統普丁後，北韓和俄羅斯便強化合作關係。為了防堵精煉石油運入北韓、俄朝之間武器與軍需物資貿易、海外派遣勞工賺取外匯等，南韓外交部今（24）日單獨頒布制裁政策，制裁對象包括2艘俄籍船隻、7名北韓人。

根據《韓聯社》，南韓外交部24日表示，已將7名北韓人、2艘俄籍船隻納入制裁對象名單，其涉嫌介入北韓與俄羅斯軍需物資運送和武器貿易、向北韓運送精煉石油、向海外輸出北韓勞工賺取外匯，以此協助北韓籌措發展核武的資金，受到制裁的對象包括北韓駐敘利亞朝鮮礦業開發貿易公司代表林英赫（音譯）。

聯合國安理會對北韓制裁委員會專家小組今年3月發表的報告中，指出林英赫涉嫌協助與俄羅斯傭兵組織瓦格納集團的俄人針對俄朝武器交易進行協商。

至於北韓駐俄羅斯海參崴的泰龍貿易（暫譯）代表韓赫哲（音譯）也被納入制裁名單，其曾涉嫌代理2022年10月被納入制裁名單的勝利山貿易公司，協助將俄產柴油運至北韓。

其他被納入制裁名單的北韓人還包括金正吉、張虎英、李京植、李龍旻、朴光赫（以上皆為音譯），他們隸屬於北韓軍需工業部旗下的明安公司（暫譯），在俄羅斯海參崴非法居留，透過IT賺取外匯，協助平壤當局籌措發展核武與導彈的資金。

另外，俄籍貨船MAIA 1、MARIA則涉嫌運送大量的貨櫃往返北韓和俄羅斯，協助軍需物資的搬運。

南韓外交部表示，「俄羅斯與北韓之間的武器交易等軍事合作，明顯違反聯合國安理會決議，對於韓半島（朝鮮半島）和全世界的和平穩定構成嚴重威脅。此次制裁措施，是在與友邦之間的緊密合作下實施，盼能拉緊國際社會的制裁網絡。」