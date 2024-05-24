日本高度關注台海軍演　沖繩「愛國者飛彈」升起發射架

▲日本自衛隊在沖繩縣石垣島部署「愛國者三型」防空飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從中華民國新任總統賴清德宣誓就職後，中國解放軍東部戰區便宣布23、24日在台灣周遭海域進行軍事演習。對此，日本防衛大臣木原稔在記者會上表示，對於解放軍的演習日方予以「高度關注」，加強周邊海域的警戒。另一方面，自衛隊也在沖繩縣與那國島、石垣島部署愛國者三型（PAC-3）防空飛彈。

根據日媒《產經新聞》，木原稔今（24）日在記者會上針對連日來解放軍在台海周邊實施的軍演表示，「目前（日方）高度關注，加強在日本周邊的警戒，做好萬全準備」；至於中國軍方近年來的動向，他也坦承中國的確在日本、台灣周邊海域的軍事活動變得更加頻繁，呼籲中方能在台灣問題上透過對話等和平方式解決。

根據日媒《讀賣新聞》，隨著解放軍23日起在台灣周邊海域進行軍事演習，日本已經在沖繩縣與那國島、石垣島陸上自衛隊駐屯基地架起航空自衛隊的「愛國者三型」防空飛彈，升起發射架朝向天空，與那國町當地政府試圖與自衛隊取得聯繫，不過未能得知升起飛彈發射架的確切原因。

與那國島距離台灣僅110公里，因此與那國町漁業協會呼籲工會成員採取警戒，一旦軍演持續至24日，將視情況取消出航捕魚作業。

根據《日本放送協會》，沖繩縣知事玉城丹尼23日上午11時表示，針對賴清德就任總統後中方所進行的軍演，將蒐集相關情報，並對情勢進行高度關注。