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社工羅之苹助不利處境家戶就業　比自己找到工作還開心

▲羅之苹(中)獲頒績優社工獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲羅之苹(中)獲頒績優社工獎項。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

48歲的小美因求職過程屢屢碰壁，失落及無望感油然而生，繼而憂鬱情緒意念加重並衍生自殺行為身心議題，求助台東市區社福中心，服務小美的社工羅之苹秉持優勢觀點，相信個人的成長與改變，細心陪伴和鼓勵小美參與職業訓練課程，一步步的走入並接受人群環境，進而回到職場工作，增強小美獨立生活能力，現在的小美散發靦腆笑容活出充滿自信的新生命，之苹社工說這比自己找到工作還要讓人開心，更感謝中心督導及社會處長官在工作中給予她全然的支持。

臺東縣政府表示，今年4月舉行「社身處地、點亮臺東」臺東社會工作專業人員及績優社政網絡人員表揚活動，臺東縣長饒慶鈴親自頒發績優社工獎項給臺東市區社會福利服務中心社工羅之苹，之苹自105年7月1日起投入社福中心脆弱家庭服務，分別在縱谷線區社福中心及臺東市區社福中心服務，在脆弱家庭服務領域服務近8年，更經歷社福中心布建、高風險轉型到推動強化社會安全網計畫第一期及第二期，服務期間積極投入脆弱家庭救助、身心障礙服務、兒童及青少年監護權益、弱勢獨居長者、婦女服務與培力等工作，主動協助服務家戶各項社會福利資源連結，支持及共同面對與解決生活困境與難題，提升家庭照顧能量與強化保護因子。

臺東縣社會處指出，社福中心脆弱家庭服務在社安網計畫中承擔重要角色，承接脆弱及風險家庭服務，服務對象從幼兒到老人，服務議題從經濟弱勢、家庭照顧、突發急難、法律議題、家庭衝突、親職能力到非老非障服務等等，相當不容易，肯定之苹有顆溫暖的心及親和的特質，並能運用專業知能與工作經驗優勢，對於弱勢家庭及單親婦女發揮助人熱情，幫助家庭改善生活困境，實踐支持社會安全網，幫助脆弱家庭建立穩定及更健康的生活，也歡迎有志投入社會工作的夥伴可以一起加入社福中心脆弱家庭的行列。

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