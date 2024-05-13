勞動部職訓宣導深耕校園　青年習得職能就業免煩惱

▲勞動部雲嘉南分署今年陸續走訪轄區7所高中職學校，分享自辦職訓資源，讓學生們更容易了解分署自辦職訓資源，活動總計超過600名高三學生參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季將至，為杜絕青年畢業即失業的都市傳說，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署至轄區多所高中職辦理自辦職前訓練說明會，提供青年更多進修資訊，期望透過職前訓練促進青年順利進入職場、穩定就業。

勞動部雲嘉南分署2024年陸續走訪白河商工、玉井工商、新營高工、曾文農工、育德工家、陽明工商及北門農工等7間高中職學校，辦理職前訓練宣導說明會，活動總計超過600名高三學生參加。

雲嘉南分署長劉邦棟說，台灣青年失業率高達11％，為總體失業率的3倍之多，而初次尋職及工作經驗不足是青年失業的主要原因，為協助青年能夠提前適應職場生活，並累積工作實戰經驗，減少學用落差情況，分署於今年初積極聯繫拜訪轄區內各學校，主動走入校園，推廣自辦職前訓練課程，讓青年畢業後有不一樣的選擇。

劉邦棟更表示，為減輕失業者負擔，只要年滿15歲以上、具工作意願但工作技能不足之失業者，來參加勞動部自辦的職前訓練課程，訓練費用由政府全額補助，其中15歲至29歲之參訓青年，更可領取青年職前訓練獎勵金，一生只有一次，呼籲青年要好好把握機會，另也歡迎有興趣及有進校宣導需求之高中職或大專院校，踴躍和雲嘉南分署聯繫。

雲嘉南分署2024年第三期自辦職前訓練，除「堆高機操作及倉儲維運」課程現正報名中，其他包含汽車噴漆及美容鍍膜、智慧農業科技應用、冷凍空調、室內設計、烘焙、網路行銷設計與影片創作、特殊銲接等17個班，預計招收381個名額，將於6月25日起開始受理，報名至8月16日止，詳細課程資訊可上分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)了解，或電洽06-6985945轉1099。