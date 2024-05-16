議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

▲針對托育人力荒，南投縣政府將研議是否針對一般民眾開辦假日培訓班。（示意圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯／南投報導

國內托育人力和品質問題導致兒權事件不斷，也有南投縣議員對托育人員培訓議題表達關心；南投縣長許淑華指出，縣府將持續開辦托育人員訓練班，並研議是否在人數不足情況下仍開班，培養更多優質托育人才、服務更多家庭，也讓幼兒得到更好的照顧。

許淑華於14日出席縣議會第20屆第3次定期會縣政總質詢，縣議員陳宜君表示，埔里鎮8月份將開辦托嬰中心及托育中心，托育人員需求殷切，希望透過托育人員培訓，培養優質托育人才及品質，配合好的環境，讓家長能真正安心，並建議人數不足時也能考慮開班。

許淑華說，目前開辦的托育人員訓練班是以失業者為對象，將研議辦理是否於人數不足時開班；縣府社會及勞動處長林志忠表示，去年埔里托育人員培訓班因報名人數不足未能順利開班，今年報名人數已達開班人數，可順利開班，另是否開辦一般民眾假日培訓班，該處將會進行研議。

陳宜君也對中高齡民眾社會參與和就業機會部分表達關心，希望縣府能於各項大型活動，能提供工作機會給55歲以上無論是失業者或假日有餘暇能參與服務者；許淑華回應表示這個建議非常好，縣府會積極研議，未來活動標案中涉及勞務採購者，建議廠商釋放適當名額優先進用中高齡民眾，讓他們在投入工作獲得一份收入之餘，也有機會參與政府公共事務。