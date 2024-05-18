新北就博會亞東科大校徵超熱血　人氣爆棚媒合率45%

▲新北就博會亞東科大校徵超熱血。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府勞工局16日在亞東科技大學舉辦第7場校園徵才博覽會，由校長黃茂全、學務長林演慶、勞工局長陳瑞嘉、青年局長邱兆梅及現場同學們共同揭開活動序幕，現場邀請35家知名廠商熱情參與，遠東集團旗下台北遠東香格里拉、亞東證券、遠東SOGO百貨等都大力支持，共計釋出超過1300個優質工作機會。經統計當天徵才活動約有597人參與，投遞履歷385人次，廠商擬錄用173人次，初步媒合率達到44.9%。

亞東科技大學校長黃茂全表示，亞東科大非常重視學生技職興趣的培養，鼓勵在校期間學到技術、找到興趣。他也引用法國藝術家羅丹的話「工作是生活的一部份」，勉勵同學用心探索熱愛工作，「今天的付出會帶來明天的傑出」。黃校長也感謝新北就服處團隊的支持，協助媒合廠商和學生的就業之路。

勞工局長陳瑞嘉表示，亞東科大因為有遠東集團這個強力的後盾，同學在校期間就能夠透過積極聯結產業面的實習，培養出亞東人的自主性、積極性，有效提高畢業生的就業率。另外陳局長也特別宣傳勞工局的「青年全方位就業計畫」，鼓勵有需要的同學們多加利用。青年局長邱兆梅也介紹青創業務和「青職基地」，期許亞東的同學們未來都能在職場上發光發熱。

新北市就業服務處將持續辦理徵才活動，後續於5月21日在臺灣藝術大學辦理最後1場校園徵才，另將於6月6日在新北市府6樓大禮堂辦理就業博覽會，歡迎有興趣的民眾及青年朋友前往參加。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。