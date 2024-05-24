日本航空又出包！事故頻傳　國土交通省今赴事務所臨時監查

▲國土交通省24日前往日本航空事務所進行臨時監查。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本航空23日上午7時半一架原定飛往新千歲的客機在羽田機場停機坪後推時，與另一架日航飛機發生碰撞，所幸當時機上300名乘客無人受傷。然而由於日本航空近期頻傳事故，國土交通省24日進入日航位於羽田機場的事務所展開臨時監查，將釐清事故原因並要求提出應對措施。

根據《日本新聞網》報導，日本航空一架客機10日在福岡機場未經塔台許可，越過滑行道的停止線，險造成事故。而23日又出現客機在後推時，於停機坪與另一架飛機發生擦撞。

國土交通大臣齊藤鐵夫24日上午在內閣會議後的新聞記者會證實，由於日本航空多次發生安全問題，因此上午10時半已對該公司展開調查，並前往日航羽田機場內的事務所進行臨時監查。而內容包含分析近幾次發生事故的原因，同時進一步要求日航提出防止類似事件再度發生的解決方案。

另一方面，日本航空17日也宣布，從7月起波音787機型將實施新制度，屆時每個航班都將配置8名空服員，將與逃生出口數量相同。

根據現行的航空法規，每50個座位配置1名空服員即可，但日航表示，這次調整是基於「綜合考量安全和服務的結果」。波音787機型擁有186到291個座位，共設有8個出口。為了確保每個逃生口都有專門的空服員，因此改為配置至少8名空服員的營運模式。

這項改變將影響約7%的國內線航班，而國際航班目前已經實施該制度。事實上，這項政策與1月2日的羽田機場海保機追撞事故有關，當時日航客機上配有9名空服員，空服員們一一確認了所有逃生口，最終打開了3個安全的出口，並引導乘客成功撤離。因此日航認為，在每一個出口配置空服員能確保在緊急情況下協助乘客快速、有序地疏散。