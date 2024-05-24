三菱機器人是超快手！只用0.3秒解開魔術方塊　超越MIT創世界紀錄

▲日本三菱電機的TOKUFASTbot機器人只需要0.305秒就能快速解開六面3D拼圖魔術方塊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本三菱電機（Mitsubishi）開發出一款可快速解開六面3D拼圖魔術方塊的機器人，並於21日挑戰金氏世界紀錄，成功打破美國麻省理工學院創下的0.38秒紀錄，成為最快解開魔術方塊的機器人。

據《RBB TODAY》等日媒報導，這款名為TOKUFASTbot的機器人21日在挑戰金氏世界紀錄時，只用了短短0.305秒就解開魔術方塊，成功打破麻省理工學院此前創下的紀錄。

報導稱，TOKUFASTbot具備強大的操作能力，能在0.009秒內將拼圖旋轉90度，同時還搭載了先進的顏色識別演算法，能在短短數秒內迅速確定拼圖表面顏色，從而快速制定解謎方案。

三菱電機在官方YouTube發布影片，公開TOKUFASTbot解開魔術方塊的實際操作影片，展示了驚人的技術與速度，讓觀眾驚嘆不已，紛紛留言表示，「速度快到我眼睛都看不過來」、「我還沒眨眼它就挑戰完成了」。

三菱電機表示，這一創新突破不僅展示了公司的技術實力，也為未來智能機器人的發展奠定了基礎，希望未來能將這種高效、精準的技術用在更多領域，繼續挑戰、培養更多機械引擎開發的技術。