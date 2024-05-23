時隔4年！中日韓峰會26至27日首爾登場　將發表聯合聲明

▲ 距離上一次中日韓領袖峰會已經過4年5個月。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府宣布，睽違逾4年的中日韓領袖峰會26至27日將於首爾舉行，三方將商討在氣候變遷、災難與安全、經濟、保健與高齡化應對等6大領域加強合作，並討論將合作場域擴大至印太地區，甚至是全球範圍，會後預計發表聯合聲明。

根據《韓聯社》，南韓國家安保室第一次長金泰孝23日在龍山總統室舉行的記者會上宣布，中日韓峰會將於26至27日在首爾舉行，26日第一天下午，總統尹錫悅將在龍山分別與中國國務院總理李強及日本首相岸田文雄進行雙邊會談，三方會談則於27日第二天上午登場。

三人將出席中日韓商務峰會，分別發表演說並鼓勵出席的三國業內人士。中日韓峰會則預計討論人員交流、應對氣候變遷、經濟、應對保健及高齡化、科學技術數據轉換、災難及安全等6大領域合作方案，討論結果將寫入三國聯合聲明，日後將成為推動各層級合作的動力。

金泰孝說明，三人也將討論地區及國際局勢，「韓日中身為聯合國安理會理事國，將齊心協力應對全球複合危機，並就為國際社會和平與繁榮做出貢獻的方案交換意見。」

三方峰會前的雙邊會談中，尹錫悅預計與李強討論增進戰略溝通、擴大通商合作、在中國國內營造友好投資環境、促進人文交流等議題；與岸田則預計對增進實質合作的方案、朝鮮半島局勢、美日韓合作及全球合作方案交換意見。

金泰孝指出，此次峰會將是三國完全恢復合作體制、實現正常化的轉捩點，成為確保三國國民感受到未來可能性、實質合作動力的契機。

中國外交部不滿韓日議員出席台灣總統就職典禮，22日召見韓日駐中大使表明立場。對於此事是否影響中日韓峰會，南韓總統室高層人士回應，韓方維持堅定支持「一個中國」的一貫立場，中方也沒有異議，因此不會對峰會產生任何影響。