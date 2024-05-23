炎夏別把孩子忘車上！　日警視廳宣導孩子求救絕招：屁屁按喇叭

▲日本警視廳宣導，父母要教育孩子萬一被鎖在車內，該如何求救。（圖／翻攝X／警視廳警備部災害對策課）



圖文／CTWANT

近年來的夏天，一年比一年熱。每年都有粗心的父母下車辦事，卻把孩子留在車上，導致兒童熱衰竭致死的事故發生。日本警視廳為了阻止悲劇重演，今年提前開始宣導，不僅要父母注意，還要孩子學會在萬一意外的狀況下，年小力微的幼童們該如何求救。

日本警視廳警備部災害對策課23日在官方「X」帳號發文，警示日本年輕父母們，每年都會發生兒童在炎熱的夏天被留在車內，因而死亡的事件。日本警視廳表示，其實大家都知道不該單獨留孩童在車內，但有時候特殊狀況就是會發生。或者父母因為意料之外的原因，不得不暫時離開車輛；也可能是預定下車後馬上可以返回，卻因為意外被拖延了腳步；也有可能是孩子被託付給不負責又沒有育兒知識的親戚，種種狀況都有可能造成孩子陷入危機。

因此，日本警視廳宣導，除了父母必須知曉不可以單獨留孩童在車內之外，還必須要訓練幼童在被留在車內時，懂得按喇叭向外界求救的能力。或許有人覺得，「按喇叭」還需要教？然而殘酷的現實狀況是，會被留在車內的幼童往往非常年幼，極有可能沒有足夠的力氣按動喇叭。因此，日本警視廳提供了以下兩種方法，讓力氣很小的孩子也能夠成功按動喇叭，向外發出求援。

第一種方法，是讓孩子利用身邊的硬物如水壺抵在喇叭上，猛力按壓喇叭，如此會比孩子用自己的手來得更有力。而第二種方法，則是讓幼童背對方向盤，雙手抓住方向盤的外框，用屁股抵住喇叭向下坐，這種方法利用了孩子全身的體重，更有機會讓喇叭發出聲響。

日本警視廳還提醒，根據車型的不同，喇叭可能位於方向盤中心以外的位置，因此家長務必帶著孩子在車上實際操作練習，才知道到緊急狀況下能不能發揮作用。

此外，有些車輛的喇叭只能在引擎運轉的狀況下發出聲響，如果是這類車型的家長，平常就應該訓練孩子懂得如何自己解鎖打開車門，還要教育他們不可以在行進中自行打開車門以免發生意外。

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