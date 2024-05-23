日本「山崎麵包」副社長驚傳輕生！生前詭異如中邪　接班問題浮現

▲ 山崎麵包副社長驚傳輕生。（翻自livedoor.jp）

圖文／鏡週刊

日本知名麵包公司「山崎麵包」（Yamazaki）驚傳第三代交班人、身為副社長的飯島佐知彥，已在今年1月自殺身亡。有公司內部員工透露，佐知彥這幾年來精神狀況有很大的問題，經常如中邪般喃喃自語，但目前不清楚佐知彥的自殺原因，是否與精神狀態不穩有關。

據日本《週刊新潮》報導，82歲現任社長飯島延浩是山崎麵包第二代掌門人，膝下有兩個兒子，分別是長男幹雄與次男佐知彥。不過幹雄先前因經營不善，出現負債且業績欠差，令老社長失望，決定培養老二佐知彥接班。

老社長後來讓幹雄與佐知彥都擔任副社長，但主要業務責任都在佐知彥身上。不過有員工發現，佐知彥擔當重責大任後開始出現異狀，例如精神狀況不穩定，常常自言自語。就在2022年底，公司突然發布命令，讓佐知彥與幹雄的職務內容大風吹，讓自家員工紛紛揣測，應該是佐知彥出問題，讓老社長不得不下這樣的決定。

據悉佐知彥有就醫，醫生也建議他「先好好休息」，但在今年1月，佐知彥在總公司12樓被發現有狀況，隨即叫救護車，但仍不治身亡，傳出可能是死於輕生。也有員工透露，老社長常會為了經營問題罵兒子，長男幹雄態度比較「豁達」，但次男佐知彥就容易精神緊繃。

不過對於上述消息，《週刊新潮》曾向山崎麵包總公司詢問，但公司回應，「此事有關個人隱私，不方便回答。」另外公司也強調，週刊掌握到的訊息和相關問題，與事實不符。

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