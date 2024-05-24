國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

▲胡采蘋指出，國會擴權後，藍綠將整死柯文哲，所以小草也應該站出來杯葛。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院續審國會改革草案，引爆朝野衝突，場外也聚集抗議民眾。「財經網美」胡采蘋認為，小草也應該站出來杯葛這次議事，否則一旦國會擴權、給予立委極大的調查權，民眾黨主席柯文哲將首當其衝，被藍營活活整死。

胡采蘋23日深夜在臉書表示，立委修法獲得極大調查權後，一般人民也將成為調查對象，譬如卸任台北市長的柯文哲，目前也是一介平民，本來已無接受市議會或國會質詢的義務，但根據新的草案，「民進黨立委也可以一直叫阿北來，也可以連續罰他罰到他受不了為止。」

胡采蘋指出，現在柯文哲弊案纏身，立委找來查弊很具備正當性，何況這次揭弊最厲害的議員，其實是國民黨的游淑慧，「難道國民黨就沒有動機整死阿北嗎？」

胡采蘋分析，如果藍營要推總統人選，為了整合藍白選票，就會比民進黨更有動機找柯去國會羞辱，「藍白分票才是綠營樂見的，藍營更有動機想整死阿北，這就是一個互相毀滅的法案，而你們的八票不分區立委正要通過這樣的法案。」

胡采蘋表示，大家反對修法，並不是為了反藍白、反中、反什麼，單純只是為了反對這個「狗屁爛法案」，所以她呼籲所有人「你也應該站出來反對，反對這種荒謬侵害人權、立法權侵害司法權的無恥修法。」