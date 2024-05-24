　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

▲▼「雙北合作交流平臺」第4次市長層級會議。柯文哲（圖／ETtoday資料照）

▲胡采蘋指出，國會擴權後，藍綠將整死柯文哲，所以小草也應該站出來杯葛。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

立法院續審國會改革草案，引爆朝野衝突，場外也聚集抗議民眾。「財經網美」胡采蘋認為，小草也應該站出來杯葛這次議事，否則一旦國會擴權、給予立委極大的調查權，民眾黨主席柯文哲將首當其衝，被藍營活活整死。

胡采蘋23日深夜在臉書表示，立委修法獲得極大調查權後，一般人民也將成為調查對象，譬如卸任台北市長的柯文哲，目前也是一介平民，本來已無接受市議會或國會質詢的義務，但根據新的草案，「民進黨立委也可以一直叫阿北來，也可以連續罰他罰到他受不了為止。」

胡采蘋指出，現在柯文哲弊案纏身，立委找來查弊很具備正當性，何況這次揭弊最厲害的議員，其實是國民黨的游淑慧，「難道國民黨就沒有動機整死阿北嗎？」

胡采蘋分析，如果藍營要推總統人選，為了整合藍白選票，就會比民進黨更有動機找柯去國會羞辱，「藍白分票才是綠營樂見的，藍營更有動機想整死阿北，這就是一個互相毀滅的法案，而你們的八票不分區立委正要通過這樣的法案。」

胡采蘋表示，大家反對修法，並不是為了反藍白、反中、反什麼，單純只是為了反對這個「狗屁爛法案」，所以她呼籲所有人「你也應該站出來反對，反對這種荒謬侵害人權、立法權侵害司法權的無恥修法。」

ET快訊
首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推　下周3天防大雨
吃魚油「保護心臟」？　新研究大逆轉：健康者服用反增中風風險
中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

男女假冒記者闖立院「藍委門前放菊花」被抓包反嗆：別再為難我

國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

律師旁聽高虹安案分享見解　引雲林縣議員助理費案最高法院判決供思考

中共對台軍演　國防部：違反聯合國憲章

卓榮泰欲24日拜會　民眾黨團：需固守議場恕難分身接待

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男問答沒異狀！　檢認定「心智正常」羈押

兒崩潰大哭被問原因　他泣：因為爸爸太帥...

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

男女假冒記者闖立院「藍委門前放菊花」被抓包反嗆：別再為難我

國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

律師旁聽高虹安案分享見解　引雲林縣議員助理費案最高法院判決供思考

中共對台軍演　國防部：違反聯合國憲章

卓榮泰欲24日拜會　民眾黨團：需固守議場恕難分身接待

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

男女假冒記者闖立院「藍委門前放菊花」被抓包反嗆：別再為難我

SWAG再出手！喊話竹北女警加入「酬勞豐厚」　老司機狂CUE前海龍

國會擴權「柯文哲會被整死」　財經網美：小草應站出來杯葛

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」　專家曝真相

甜上加甜！日圓換匯3銀行減分搶市　0.20字頭安心買

台積電傳奇推手！曾繁城身家254億進富豪榜　張忠謀：沒他不行

便當界王者進軍丼飯！他見本尊「台日混血」笑噴：本土味濃厚

共軍對台軍演第一天　未出現實彈射擊

詐團冒名「中捷長髮哥」是假的　27歲網路小編認了：想要社會關注

中國對台軍演　歐盟聲明：反對以脅迫改變現狀

陸正妹南下追童年麵包車　被老闆大方請客感動想哭

政治熱門新聞

全台串聯「我藐視國會」明7縣市開戰

嘉市府打槍性專區！最美議員：規定太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

中共軍演　國防部：違反聯合國憲章

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後會跟人民交代

卓榮泰欲24日拜會　民眾黨團：需固守議場恕難分身接待

快訊／海軍班超軍艦監控共軍紹興艦畫面曝！

律師旁聽高虹安案分享見解　引雲林縣議員助理費案最高法院判決供思考

習指示佔領立院？黃國昌：真的沒有

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

綠過去國會改革案　人民偽證要被關

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

25人違紀助選　民進黨中評會今開鍘

民眾冒充多重身份闖立院！進立委辦公室發黃菊花　被抓包全程遮臉

更多熱門

相關新聞

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證

針對綠營批藍白國會改革法案是「查水錶」，國民黨桃園市議員黃敬平23日舉歐美等國為例，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸(Rupert Murdoch)父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等八大企業領導人出席聽證會。

孕媽沒包圍立院　竟遭好友嗆

孕媽沒包圍立院　竟遭好友嗆

習指示佔領立院？黃國昌：真的沒有

習指示佔領立院？黃國昌：真的沒有

綠過去國會改革案　人民偽證要被關

綠過去國會改革案　人民偽證要被關

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

關鍵字：

財經網美國會改革國會擴權柯文哲胡采蘋

讀者迴響

熱門新聞

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「山崎麵包」副社長疑輕生　接班問題浮現

勝利傳赴港「重操舊業」　向佐公開飆罵：滾回你國家

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　茶爸兩度道歉喊告

老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑把鋒面往南推

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

冷氣沒關過！過來人曝1關鍵：電費都沒爆

舒淇被日女星「擠到聳肩」！無奈表情全被拍

《狗狗很優秀》訓犬師「為拍攝餓狗肚子」

單車正妹裙被絞死　當街上下全空！本尊現身

藝人轉貼「回歸祖國」　陸委會回應了

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞

工程師被詐騙棄百萬年薪從警　罵警政署長被處分

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面