國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證歐美國家聽證會實例

▲綠營批藍白國會改革「查水錶」！藍營議員黃敬平(左一)舉歐美國會案例打臉。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對綠營批藍白國會改革法案是「查水錶」，國民黨桃園市議員黃敬平23日舉歐美等國為例，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸(Rupert Murdoch)父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等八大企業領導人出席聽證會。

黃敬平反嗆綠營，難道美、英、韓等國家也都在對這些跨國企業查水錶？民進黨在抹黑這些民主國家國會？黃敬平更指出，前數位部長唐鳳2023年4月曾出席法國國民議會聽證會、前駐法代表吳志中2021年5月也曾出席法國國會聽證會、前科技部長陳良基2019年4月曾出席英國國會教育委員會聽證會，他批綠營難道是質疑法、英國會也在查唐鳳、吳志中等人的水錶？

黃敬平說，台灣的藐視國會罪，是官員出席聽證會後說謊才構成；但美、英國會聽證會是如任何人拒出席都構成違法，英國國會甚至曾揚言，對一度拒絕出席英國國會聽證會的祖克柏只要到倫敦轉機都要逮捕！可見歐美等國會聽證制度比台灣更嚴格！

而綠委造謠藍白國會改革，是中共領導人習近平指示「香港化」，黃敬平也反駁，台灣是台灣、香港是香港，這類比喻是「竹篙套菜刀」，胡亂抹紅拼湊！黃諷刺民進黨乾脆說，以後在台灣非民進黨籍、無綠營「防被逮捕進警局SOP」小卡者，都不得參選立委、六都及縣市議員等公職，因為都是中共同路人？綠營在反民主，正在極權化、專制化自己的政權，就像二戰時的德國納粹政權一樣。