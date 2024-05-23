　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證歐美國家聽證會實例

▲綠批藍白國會改革查水錶？黃敬平打臉

▲綠營批藍白國會改革「查水錶」！藍營議員黃敬平(左一)舉歐美國會案例打臉。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對綠營批藍白國會改革法案是「查水錶」，國民黨桃園市議員黃敬平23日舉歐美等國為例，美國、英國等國會聽證會，曾要求臉書創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)、TikTok執行長周受資、福斯公司董事長梅鐸(Rupert Murdoch)父子等商業巨擘出席，韓國國會2016年調查前總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政事件，也曾要求韓國三星集團在內等八大企業領導人出席聽證會。

黃敬平反嗆綠營，難道美、英、韓等國家也都在對這些跨國企業查水錶？民進黨在抹黑這些民主國家國會？黃敬平更指出，前數位部長唐鳳2023年4月曾出席法國國民議會聽證會、前駐法代表吳志中2021年5月也曾出席法國國會聽證會、前科技部長陳良基2019年4月曾出席英國國會教育委員會聽證會，他批綠營難道是質疑法、英國會也在查唐鳳、吳志中等人的水錶？

黃敬平說，台灣的藐視國會罪，是官員出席聽證會後說謊才構成；但美、英國會聽證會是如任何人拒出席都構成違法，英國國會甚至曾揚言，對一度拒絕出席英國國會聽證會的祖克柏只要到倫敦轉機都要逮捕！可見歐美等國會聽證制度比台灣更嚴格！

而綠委造謠藍白國會改革，是中共領導人習近平指示「香港化」，黃敬平也反駁，台灣是台灣、香港是香港，這類比喻是「竹篙套菜刀」，胡亂抹紅拼湊！黃諷刺民進黨乾脆說，以後在台灣非民進黨籍、無綠營「防被逮捕進警局SOP」小卡者，都不得參選立委、六都及縣市議員等公職，因為都是中共同路人？綠營在反民主，正在極權化、專制化自己的政權，就像二戰時的德國納粹政權一樣。

ET快訊
首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大
勝利傳赴香港「重操舊業」　向佐火大飆罵：滾回你的國家
吃魚油「保護心臟」？　新研究大逆轉：健康者服用反增中風風險
轉戰開發金遭王鴻薇嗆　王必勝不忍了：我藐視國會！來罰我
快訊／雄鷹狂炸16分　隊史首次開「魯閣」送給兄弟！　
快訊／潮境公園1男「潛水失蹤」
快訊／21:59規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園成立「桃竹苗大矽谷計畫」專案小組　發展科技產業　

訂定非法定社福支出上限！　市議員魏筠質詢張善政是否支持？

2024桃園閩南文化節6／8登場　蘇俊賓：加強糕餅文化推廣

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證歐美國家聽證會實例

守護孩童牙齒健康　市議員王珮毓要求桃園研擬6-12歲孩童塗氟補助

高雄6國中生過馬路「苦等33秒」　他火大檢舉！13駕駛人全吞罰單

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

愛地球！廢農藥容器3沖3洗　花蓮5農會推「農情蜜意換好禮」

校園火警案件頻傳　南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

220萬還不出！　台南完銷透天案爛尾法拍「嘸人要」

桃園成立「桃竹苗大矽谷計畫」專案小組　發展科技產業　

訂定非法定社福支出上限！　市議員魏筠質詢張善政是否支持？

2024桃園閩南文化節6／8登場　蘇俊賓：加強糕餅文化推廣

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證歐美國家聽證會實例

守護孩童牙齒健康　市議員王珮毓要求桃園研擬6-12歲孩童塗氟補助

高雄6國中生過馬路「苦等33秒」　他火大檢舉！13駕駛人全吞罰單

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

愛地球！廢農藥容器3沖3洗　花蓮5農會推「農情蜜意換好禮」

校園火警案件頻傳　南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

基隆地檢結合榮觀與更保教育訓練　加乘助人力量效果放大

台大博士班榜首被詐騙「棄百萬年薪從警」　發文罵警政署長被處分

放寬人工生殖法不是保障LGBT！代理孕母讓女性再受壓迫

一對外國人進餐廳…是《博物館驚魂夜》歐文威爾森！親民舉動曝光

桃園成立「桃竹苗大矽谷計畫」專案小組　發展科技產業　

訂定非法定社福支出上限！　市議員魏筠質詢張善政是否支持？

首颱艾維尼恐是小鋼炮！甩尾路徑「把鋒面往南推」　下周3天防大雨

蕭博仁：大陸旅遊業願來台參加旅展　盼兩岸各自展現善意

狂飆24分領勝賽後卻示警　盧峻翔：不該季後賽首戰就鬆懈

勝利傳赴香港「重操舊業」　向佐火大公開飆罵：滾回你的國家

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

高雄國中生過馬路苦等33秒　13駕駛人全吞罰單

即／楠梓車站外火煙竄天！五金行燃燒

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

桃園市議員張碩芳　籲重視「小烏龜世代」

桃園珍珠海岸計畫　觀光署補助4.9億元

南消消防災後輔導團開進成大協助災害風險檢視

台南市國樂班聯合音樂會黃偉哲邀參加音樂盛宴

弟臥病在床婦生活陷困難　內埔警送暖

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

台南第2場大型就業博覽會南台科大登場

逃犯事件　宜蘭學校全面暫停開放

中原大學李承宇　入選奇點大學領導者執行計畫

更多熱門

相關新聞

孕媽沒包圍立院　竟遭好友嗆

孕媽沒包圍立院　竟遭好友嗆

立法院審查國會改革法案在政壇掀起激烈攻防，同時也撕裂群眾。一名女網友在Threads直言，國會改革五法間接讓她失去一個朋友，朋友不顧她懷孕與帶小孩，狂酸「自己國家都不關心，這種小孩可以丟了」、「懷孕跟照顧小孩都不應該是不關心時事的藉口」，友誼從此結束。

習指示佔領立院？黃國昌：真的沒有

習指示佔領立院？黃國昌：真的沒有

綠過去國會改革案　人民偽證要被關

綠過去國會改革案　人民偽證要被關

國會改革法案明續戰！民團嗆再抗議　立法院宣布封閉部分出入口

國會改革法案明續戰！民團嗆再抗議　立法院宣布封閉部分出入口

讓冒名闖立院民眾躲藏？　沈伯洋辦：並沒有

讓冒名闖立院民眾躲藏？　沈伯洋辦：並沒有

關鍵字：

國會改革查水錶聽證會反民主黃敬平

讀者迴響

熱門新聞

懷孕不可參加婚宴？名醫破盲點：這是科學問題

驚！彰化工地墜樓意外　女工9樓直墜重摔3樓鷹架送醫急救

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

中捷3刀男媽趕到警局　母子當場抱頭痛哭

女警被指下海已社死　家人帶她回家保護

不再談黃勇傳　餅總：做很多努力

前公司寄離職證明「沒貼8元郵票」　他拿信被收錢

高虹安涉貪案實體辯論　王郁文再掀「消失的16分鐘」

寺廟曬死狗？牠躺草地僵持身亡

首報族照過來2／年收不到40.8萬免繳稅　但不申報反吃虧！

獨／婦科醫被爆徒手揉私處　衛生局今稽查畫面曝

韓網熱門／以謎團被結案的「具荷拉保險箱遭竊案」

SpaceX停止台灣使用星盾　美眾院致函馬斯克

奇瑞新「中型5、7人座休旅」開賣

遭指一群狼　物理名師吳笛喊告

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面