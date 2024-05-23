反國會改革亂象！孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」

▲孕媽沒包圍立院，遭好友嗆「小孩可以丟了」。（圖／翻攝自Threads）



圖文／CTWANT

立法院審查國會改革法案在政壇掀起激烈攻防，同時也撕裂群眾。一名女網友在Threads直言，國會改革五法間接讓她失去一個朋友，朋友不顧她懷孕與帶小孩，狂酸「自己國家都不關心，這種小孩可以丟了」、「懷孕跟照顧小孩都不應該是不關心時事的藉口」，友誼從此結束。

原Po直白表示，朋友的話語讓她無法整理思緒並打成文字，「但我想應該有人知道我的心情」並曬出對話截圖，只見原Po友人對她懷孕又帶小孩，沒在第一時間瞭解時事表達「太蝦了啦，哈」，並稱「我不認為懷孕跟要顧小孩是可以不關心國家大事的藉口耶，其實」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管原Po補充最近加班，下班也要顧小孩，還因為懷孕不舒服而沒餘力，以及試圖緩和氣氛，「我在養育國家未來的棟樑，各司其職」；朋友卻回「哈，你真的變很多，你以前應該很熱衷時事」、「哈，你應該教育他們從小關心時事」，之後還把話越說越重。

友人先酸教育要從小教，「連自己國家都不關心的話，這種小孩可以丟了哈，反正你肚子還有一個，重新來過，哈」，接著再嗆懷孕與顧小孩不該是不關心時事藉口，「沒惡意，只是覺得你跟以前差太多，蠻失望的」，並酸難怪大家說不婚不生最好，不會因為家庭失去自我。

友人更嗆，如果懷孕讓人無法關心國家大事，「我覺得你不應該再生，這樣誰敢生小孩」、「現在沒看到你有什麼貢獻」、「可能你不愁吃穿，也不用為經濟煩惱才不懂我們吧，自己都顧不好了，還生小孩，哈」。

對話截圖曝光後，有網友引述18世紀英國文學家詹森的名言，「愛國主義是無賴最後的避難所」，抨擊原Po友人對政治太過狂熱，也有網友認為這是2014年太陽花時，許多人刪除臉書好友的重演。國會改革五法將在明（24日）拚三讀。

延伸閱讀

▸ 血汗蝦皮1／隔日到貨新政策害慘物流 司機無勞健保無休假工時12小時

▸ 高雄女賣房爆賺一波！欠稅271萬「存款遭扣押」 霸氣刷卡付清

▸ 睡覺聽到怪聲…單親媽一看床底嚇傻 驚見陌生男「已躲4個月」