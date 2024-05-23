國6東延等特別條例惹議　李孟諺：應循環評既定程序

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國民黨推出花東快、國6東延花蓮、環島高鐵等特別條例，加上立院二讀通過「藐視國會」罰則，國會擴權凌駕行政權。交通部長李孟諺表示，相關建設有可行性、環評等程序，應循原來途徑，才是既定程序，若特別條例通過，但環評不同意開發，環評委員和國發會審議委員會不會「藐視國會」，是未來要面對問題。

李孟諺指出，政府重大工程有一定的評估機制，包括環評或效應評估、可行性研究，甚至有些經過原住民聚落還有諮商協調，譬如蘇花安計畫，蘇花安已在5月14日通過環評，邁入新里程碑，接下來就可以推動細部設計和發包。

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李孟諺表示，花東快也已進行可行性評估，會不會對環境有所影響，要經過環評和投資效應等研究，有一定程序，在還沒完成前，用特別條例律定執行，若最後環評不同意開發，就會跟特別條例牴觸，所以應該要循原來途徑，也要評估政府整體財政和負擔，才是既定的程序。

針對花東快、國6東延花蓮、環島高鐵等三案特別條例未來若三讀通過，李孟諺表示，假設通過了，但環評沒有准，或投資效應沒達到門檻，環評委員、國發會審議委員會不會有藐視國會問題，是未來要面對的問題。

李孟諺表示，社會各界對相關法案都有表示疑慮和擔憂，相信立委都有聽到，行政部門會尊重國會最後結果，未來會不會有釋憲等問題，會尊重最後結果做為施政依據。