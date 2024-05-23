柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

▲民眾黨立委黃國昌與黃珊珊等人召開《陽光 改革 反貪腐》記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會17、21日審查藍白國會改革相關法案，民進黨痛批程序黑箱、違憲擴權，引來上萬名民眾在立院旁抗議，由於24日將續審國會改革，恐再上演表決大戰，使民眾黨23日下午召開記者會，比對過去民進黨立委提案的國會改革版本，發現包括民進黨團總召柯建銘在內，都提出過更罰則更重、對象也有人民的版本。

民眾黨團總召黃國昌23日下午率其他7名立委召開「陽光 改革 反貪腐」記者會，黃國昌表示，最近堂堂的執政黨民進黨，造謠功力真是令人大開眼界，到底是在散播假訊息，還是在進行認知作戰，竟說這次國會改革是中國國家主席習近平授意進行的擴權，「我可以負責任地跟大家報告，沒有人授意我推動國會改革。」

黃國昌提及，反而是12年前在台灣智庫時，跟一群學者幫民進黨研擬國會改革的草案，後來民進黨也拿去提案，所以把民進黨包括時任立委林佳龍2012年的提案、2016年時任立委尤美女與顧立雄的國會改革提案，都列印下來對外公布。

黃國昌指出，這次藍白提出的國會改革版本，比當初林佳龍、尤美女、顧立雄等綠委的版本還要限縮很多，「如果我們的版本叫『擴權』，那民進黨當初提的版本又是什麼呢？」

黃國昌舉例，現任監察院秘書長李俊俋2012年擔任立委時曾說「調查權本來就應該是立法院的職權，調查權被編到監察院，本來就是我國體制上的混亂，⋯我們至少應該把國會的調查權，以及實施調查權會用到的聽證制度建立起來，這也就是為什麼我們跟鄭麗君委員、陳其邁委員與吳宜臻委員具體提案。」

黃國昌再提，現任行政院副院長鄭麗君2012年也說「讓國會立委職權更行完備，而不是像缺了牙的老虎，否則弱勢的國會要如何監督政府，尤其我們的政府現在如此失能，但是如果我們的民主文化與公民社會文化還存有障礙，徒法也不足以自行！」當初包括他在內的學者不計報酬幫民進黨寫立法院行使法修正草案，召集人就是鄭麗君，「請問當時的鄭麗君現在在哪裡？」

而黃國昌也拿出2012年9月15日（提案13813號）林佳龍、陳亭妃、黃偉哲、管碧玲、劉建國、許智傑、鄭麗君、李昆澤、何欣純、邱志偉、蔡其昌、吳秉叡版本，「若受調閱之機關、法人、人民團體或個人拒絕提供資料或虛偽陳述或提出內容不實，可處1年以下有期徒刑，併科100萬以下罰金。」

黃國昌指出，對照藍白提出的版本為處罰1萬以上、10萬以下罰鍰，且立院要課予行政罰鍰門檻非常高，要經過院會決議，「請問民進黨，你們行政機關對於人民不配合調查課處罰鍰時，程序有我們這麼嚴謹嗎？」且民進黨當初設計的是1年以下有期徒刑，是刑事處罰，「如果我們叫擴權，民進黨的是什麼？是濫權嗎？還是獨裁國家？」

隨後，黃國昌再比較2013年10月8日（委員提案15904）林佳龍、陳亭妃、陳其邁等人修法增加國會調查權、提案權，得詢問「政府機關」、「部隊」、「公法人」、「團體」，當時可詢問對象就包括部隊，「為什麼以前他們提『部隊』就是很好的提案，我們提『部隊』就是配合北京刺探國家機密？」多少役男服役時遭到不當對待，因此到立法院陳情，所以當國會要進行聽證調查制度，如果不請部隊回答，要找誰回答？

2016年（提案18353號）尤美女、 顧立雄、蘇巧慧、吳思瑤版本寫道，「調查小組得將涉有犯罪嫌疑者，移送司法追訴、處罰2至10萬，連續處罰4至20萬起跳。」黃國昌質疑，為什麼現在對外造謠、恐嚇人民的蘇巧慧，當時為建立國會調查權時提出此案，然而現今版本比當時更溫和，卻開始配合認知作戰、破口大罵？

另外，民眾黨也拿出立院公報第82卷第55期院會紀錄，當時包括民進黨團總召柯建銘在內，認為聽證會證人拒絕出席作證者，可處1年以下有期徒刑；虛偽陳述者，可處7年以下有期徒刑。