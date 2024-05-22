臺東縣府6月搶先推旅遊獎勵　縣長饒慶鈴：歡迎民眾遊臺東

▲臺東縣政府率先推出旅遊獎勵。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為提振臺東旅遊經濟，臺東縣政府22日由縣長饒慶鈴宣布推出「6月住臺東-抽萬元旅遊金」活動，鼓勵全國民眾體驗臺東之美，活動將提供最高6萬6,000元旅遊獎勵金、臺東旅宿住宿券、熱氣球自由飛等多項誘人獎項。從6月1日至6月30日，不分平假日，遊客只需在臺東合法旅宿住宿1晚，即可獲得1次抽獎機會，住2晚可登錄2次(依此類推)，住宿天數愈長，中獎機會愈大，讓旅客品味臺東美景同時，有機會抱走豐厚獎品。

臺東縣長饒慶鈴表示，0403花蓮地震後，臺東觀光產業也受影響。觀光署推出震後振興觀光方案，補助臺東七月及八月團體旅遊及自由行旅遊，臺東縣政府為讓觀光產業回溫，提前在六月推出「6月住臺東-抽萬元旅遊金」活動，透過旅遊獎勵金鼓勵更多遊客遊臺東，同時也展現臺東震後的旅遊安全與魅力。臺東是一個充滿活力和美麗風景的地方，縣長也誠摯地邀請國內外好朋友前來體驗臺東的獨特魅力。

縣府交通及觀光發展處長卜敏正感謝觀光署規劃後續的自由行、團體旅遊補助及各項觀光振興措施，「6月住臺東-抽萬元旅遊金」活動不僅提供遊臺東旅客獲得6萬6千元旅遊獎勵金，還將抽出30張旅宿住宿券、熱氣球繫留、自由飛等豐富獎項，歡迎大家踴躍到臺東體驗慢經濟及自然景觀之美。



交觀處進一步說明活動辦法，凡於6月1日至30日期間，只要在臺東合法旅宿入住1晚，即可獲得1次抽獎機會，住2晚可獲得2次抽獎機會，在臺東住越多天，中獎的機會就越大！住宿之後索取發票或憑證，就可以上網登錄參加抽獎。

臺東縣政府提供非常豐富的獎品，頭獎是「旅遊獎勵金」6萬6,000元，貳獎是「旅遊獎勵金」6,600元，還有臺東住宿券、熱氣球嘉年華繫留體驗券，特別獎是價值1萬8,000元的兩人「熱氣球自由飛」搭乘券，總共666組獎項。

活動將於7月25日抽出中獎名單，旅遊獎勵金中獎人憑113年6月1起至113年9月30日止，臺東在地消費發票或收據兌獎，於10月5日前兌換。誠摯地邀請遊客前來臺東，感受這片美麗土地的魅力，詳細辦法請參考網站(https://www.tttravel.org/)。