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社會 社會焦點 保障人權

誆拿到「西屯殯儀館BOT案」　台中殯葬夫妻檔狠撈4億...人間蒸發

▲多位民眾遭詐騙西屯殯儀館BOT案。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市議員蔡耀頡陪同多位民眾出面召開記者會，指控遭一對殯葬業的蔡姓夫妻誆稱拿到4.8億元西屯殯儀館BOT案，詐騙上億元。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員蔡耀頡接獲民眾投訴，有一對從事殯葬業的蔡姓夫妻，假藉取得「台中市西屯區殯儀館4.8億元BOT投資開發計畫」，向友人邀集投資簽訂委任契約，多位民眾遭狠詐市值3億多元的土地以及現金數千萬元，受害者發現狀況不對想要聯繫，未料蔡姓夫妻猶如人間蒸發，被害人只能向市議員求助。

▲多位民眾遭詐騙西屯殯儀館BOT案。（圖／記者游瓊華攝）

▲民眾指控蔡姓夫妻拿著假的西屯殯儀館BOT案遊說投資。（圖／記者游瓊華攝）

多位民眾今天召開記者會，控訴109年時，殯業者蔡姓夫妻拿著「西屯區殯儀館BOT案」，宣稱「包賺的」等理由，誆騙他們投資，幾年過去，他們錢越投越多，金額近千萬元，當中發現有異狀，又受限「保密條款」不敢對外聲張，後來蔡姓夫妻完全失聯、甚至換了電話號碼，他們透過市議員蔡耀頡向市府求證，才驚覺被騙。

受騙者之一的陳小姐無奈地說，蔡姓夫妻為取信大家，曾拿出一份「台東縣鹿野納骨塔案」說服他們投資，她後來向台東案的投資人之一張姓男子求證，赫然發現張男也受騙。

張男今天在律師陪同下也出席記者會，律師代為發言表示，張男因中風、患失語症，土地借名登記在親友名下，張男與蔡姓夫妻是多年好友，但蔡竟偽造同意書，欺騙張男親友張男願意投資，陸續將張男的15筆土地、3筆建物過戶，市值逼近4億元被騙，張男跟蔡姓夫妻正在打官司中。

▲多位民眾遭詐騙西屯殯儀館BOT案。（圖／記者游瓊華攝）

▲生管處長柯宏黛強調，台中市四座殯儀館都沒有BOT，也無此規劃，呼籲民眾不要受騙上當。（圖／記者游瓊華攝）

生管處長柯宏黛表示，台中市目前共有4個殯儀館，但當中沒有任何一個有BOT案，5月10日就已經發出新聞稿提醒市民謹慎投資。未來若仍有詐騙事件，法制局等局處願意協助訴訟。

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