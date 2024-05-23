花東本一家　台東市10團次花蓮旅遊團今出發

▲臺東挺花蓮出發旅遊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為促進花蓮震後復甦，與花蓮市公所有姊妹市情誼的臺東市公所提出振興花蓮地區經濟觀光活動2日遊，共計10梯次，臺東縣府補助130萬元，23日由市長陳銘風率團出發前往花蓮進行2天1夜交流體驗，臺東縣長饒慶鈴也親往送行，希望大家以最實際的消費力挺花蓮，縣府也宣布「6月住台東抽萬元旅遊金 」活動，歡迎全國好朋友安排假期到臺東，一起振興、一同共好。

23日清晨7點陳銘風市長率第3、4梯次參訪團團員在南京路集合，縣長也在出發前到場送行，並與大家互動鼓勵，饒慶鈴提到，0403花蓮大地震及持續的餘震讓花蓮的觀光、農特產品銷售受影響，而臺東、宜蘭的觀光及經濟也間接受到影響，花東本一家，深知天災帶來的傷痛與不便，復原之路漫長且艱辛，台東感同身受，在莫拉克、尼伯特、小犬等風災中，臺東曾經接受過許多縣市的協助，當我們有能力付出時，絕對義無反顧的幫忙。

因此，臺東市公所規劃有10個團次振興花蓮地區經濟觀光活動2日遊旅遊，縣府也補助經費共130萬，其中，縣府補助的2日遊，共8個梯次、255人，另市公所自籌的一日遊，共2個梯次、61人，共有316人數參與。

饒慶鈴也指出，縣府已於22日宣布推出「6月住臺東-抽萬元旅遊金」活動，鼓勵全國民眾體驗臺東之美，活動將提供最高6萬6,000元旅遊獎勵金、臺東旅宿住宿券、熱氣球自由飛等多項誘人獎項。從6月1日至6月30日，不分平假日，遊客只需在臺東合法旅宿住宿1晚，即可獲得1次抽獎機會，住宿天數愈長，中獎機會愈大，邀請國內外好朋友前來體驗臺東的獨特魅力，並鼓勵國內外遊客到花東來旅遊，一起振興、一同共好。