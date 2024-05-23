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2024池上「划很大」　竹筏賽邁入23周年

▲池上「划很大」竹筏賽6月1日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲池上「划很大」竹筏賽6月1日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年吸引全國各地好手雲集的台東池上鄉竹筏節慶嘉年華，將於6月1日、2日一連兩天於大坡池國家濕地風景區舉辦，今年獎金高達8萬元，吸引來自全國各地隊伍，300M直道競速參賽隊伍共有26隊、竹筏拔河賽事共有21隊伍，總共有47隊伍賣力揮汗、爭奪冠軍榮譽。歡迎鄉親民眾為上場選手歡呼吶喊、欣賞池聲樂舞所帶來的精彩演出，現在不僅有特色攤販進駐民眾，周邊還有提供傳統童玩體驗活動以及發放鄉民限量消費券，讓大朋友小朋友都能手牽手一同參與一年一度的精采賽事！

今年活動項目有竹筏直道競速300M賽事與水上竹筏拔河賽，1日為12人制(竹筏300M直道競賽)全國邀請賽及學生組竹筏傳承競賽，2日上午8時至13時00分則是公開組竹筏拔河賽。活動除了進行熱血沸騰的賽事之外，第一天有多個表演團體獻上精彩表演，池聲樂舞由活力滿點的福原國民小學-獨輪車表演打頭陣，再由涵美舞蹈團及池上國中管樂隊為大家在中午休息時間表演舞蹈及演奏多首經典名曲，緩和大家激動亢奮的心情；下午時段再由燕子舞蹈團及池上小潘老師接連演出，最後壓軸由旋風來襲、開心男團黑旋風登台演唱多首曲目，第二天還有池上饒組x山海組演出，延續竹筏季的熱血氣氛，讓歡樂的歌聲環繞在大坡池享受美好一刻。

池上鄉長林建宏表示，池上米鄉竹筏季系列活動從 91 年舉辦至今將邁入第 23 年，吸引各地愛好划竹筏好手揮汗競爭，而周邊也設有環湖步道與自行車道，讓民眾可以漫步於大坡池周遭，細細欣賞眼前的山光水色。感謝全國運動好手及鄉親遊客的支持與參與，池上鄉竹筏季系列活動成功在全國打響知名度，更建立台東池上運動結合觀光之品牌形象。另外，想得知更多活動資訊，可至池上鄉公所FB粉絲專頁：https://bit.ly/3KWXSV6或加入池上划很大官方LINE ID：@cs089862041掌握最新消息。

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